Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

После начала блокады Донбасса в декабре 2016 года активистами, а затем с марта 2017 официальным Киевом (согласно решению СНБО), появилось множество оценок экономических последствий от этой блокады.

Все эти оценки показывают негативные результаты. Разнятся они лишь степенью возможных экономических потерь.

Из официальных оценок доступны оценки правительства, Национального банка, а также отдельные заявления премьер-министра Украины. Президент Петр Порошенко только заявил, что выставит счет за блокаду "Самопомичи" и "Батькивщине", но сумму счета не озвучил, а блокаду возглавил.

Что сразу же обращает на себя внимание, что и правительство, и НБУ, несмотря на блокаду, рассчитывают на экономический рост в 2017 году – от 0,5% до 1,9% ВВП (см. Таблицу 1). С потерями, но без ухода в минус. Для правительства и Нацбанка очень важно показать МВФ, что блокада не приведет украинскую экономику в красную зону, иначе не дадут очередной транш. Вероятно поэтому они стараются занизить степень влияния блокады на украинскую экономику.

Данные НБУ и Минфина Таблица 1. Эффект от блокады, макропоказатели на 2017 год

Оценки правительства и Нацбанка относительно потерь в экспортной выручке приблизительно одинаковые – 1,2-1,8 млрд долларов. Правда, Гройсман заявил о потерях в 2 раза выше – 3,5 млрд долларов. Либо стращает, либо имеет больше информации. Склоняюсь ко второму варианту. Тем более если ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура и мировые цены на сырьевые товары начнут снижаться (этот риск очень вероятен), то на фоне продолжающейся блокады потери валютной выручки составят гораздо больше 3,5 млрд долларов.

У Нацбанка и правительства обнаруживаются существенные различия в оценках влияния блокады на валютный курс и инфляцию. Нацбанк утверждает, что блокада не окажет никакого существенного влияния на валютный курс и цены. Правительство так не считает и оценивает, что гривна просядет на 10-20% и на конец года курс составит 30,8-33,4 грн/доллар. Инфляция, в свою очередь, в 2017 году может достигнуть 17%, что в 2 раза выше, чем заложено в бюджет (8,1%).

Почему Нацбанк показывает гораздо меньшие потери украинской экономики от блокады и исключает какое либо ее влияние на обменный курс и цены? Да потому, что он все еще надеется на получение очередного кредитного транша от МВФ и соответствующее пополнение международных валютных резервов.

Официальная статистика по платежам в бюджет предприятий с неподконтрольных территорий не вызывает доверия. Согласно информации ГФС, с июня 2016 года в украинский бюджет с неподконтрольных территорий не поступило ни одной гривны (хотя блокады не было), а платежи в пенсионный фонд продолжались (см. Таблицу 2).

Исходя из официальных данных получается, что за 5 месяцев 2016 года в украинский бюджет поступило на 100 млн грн больше (2,9 млрд грн), чем за весь 2016 год (2,8 млрд грн). Нонсенс. Сумма поступлений занижена, вероятно, в 1,5-2 раза. Хотя может быть занижение еще больше, потому что ранее Премьер-министр заявлял о возможных "блокадных" потерях бюджета в размере 32 млрд грн.

Данные ГФС Таблица 2. Платежи в бюджет с неподконтрольных территорий, млрд грн

Правительство в результате блокады рассчитывает на увеличение доходов бюджета. При оптимистичном сценарии – на 5 млрд грн, при пессимистичном – на 7 млрд грн.

При падении экспорта на 2-3 млрд долларов выглядит парадоксально?

Все просто. Доходы бюджета будут наполняться за счет ускоренной девальвации гривны, несмотря на снижение объемов экспорта. Ведь доходы бюджета на 40% зависят от обменного курса (ввозная пошлина, НДС на импорт, акциз на импорт и т. д.) – чем дороже доллар, тем выше гривневые доходы бюджета. Именно таким способом, девальвационно-инфляционным, и наполняется бюджет последние 3 года обесцененными гривнами.

Правда, по причине той же девальвации увеличатся и расходы бюджета, из-за увеличения расходов по выплате и обслуживанию внешнего долга – на 8-15 млрд грн.

Девальвация негативно скажется на и так слабой, "зачищенной" Нацбанком, украинской банковской системе. Увеличится доля проблемных кредитов (выданных в валюте), и так составляющая более 50%, и о возобновлении кредитования украинской экономики можно будет забыть еще на более длительный период.

Также из-за блокады увеличится безработица. Даже премьер-министр утверждает, что блокада приведет к потере 75 тыс. рабочих мест, т. е. более 200 тыс. украинских граждан останутся без официального дохода.

Ускоренная инфляция и девальвация дополнительно обесценит и так скудные доходы и сбережения украинских граждан.

Получается, что украинская власть добровольно готова отказаться от валютной выручки в 2-3 млрд долларов, ускоряет девальвацию до 33 грн/доллар и инфляцию до 17-20%, а также жертвует экономическим ростом (0,5% с плавным переходом в минус). При этом выпрашивает у МВФ очередной кредитный транш в размере 1 млрд долларов для пополнения валютных резервов. Где логика?

Власть блокирует Донбасс, вводит санкции против украинских банков с российским капиталом, запрещает российские платежные системы, которыми пользуются украинские "заробитчане" для перевода валюты в Украину (в ответ Россия вообще запретила любые денежные переводы в Украину). Кстати, украинские "заробитчане" перечислили в 2016 году 1 млрд долларов. Столько же, сколько Украина сейчас выпрашивает у МВФ.

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В целом, действия власти напоминают поговорку: сгорел сарай, гори и хата. Вместо того чтобы политическими и дипломатическими методами работать в направлении возвращения неподконтрольных территорий под контроль официальной украинской власти, объявляется их полная экономическая и социальная блокада, что только отдаляет жителей этих территорий от возврата под украинскую юрисдикцию и воспрепятствует восстановлению территориальной целостности Украины.

На этом фоне Нацбанк заявляет, что "в базовом сценарии, который мы обсуждаем с МВФ, возобновления товарооборота с оккупированными территориями нет".