Блокада и контрабанда в ЛДНР: товары из Украины никуда не исчезли

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Грузы проверяют тщательней

– Фуры видели, но они не прошли блокпост, двигались в обратном направлении. Номера харьковские были, – рассказывает Ирина, жительница села Новолуганское.

В прошлом году это село неподалеку от Бахмута, на Светлодарской дуге, находилось в "серой зоне". Перед Новым годом сюда вошел батальон "Донбасс", и блокпост оборудовали на окраине со стороны Донецка.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами потребления, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов. Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников", – сообщалось на сайте Министерства обороны.

– Раньше смотрели, прежде всего, на справки, на багаж в машинах иногда даже не заглядывали. После начала блокады стали внимательно проверять груз, – рассказывает Ирина.

Она говорит, что о переправке контрабанды "козьими тропами" слышала, но сама, ни подтвердить, ни опровергнуть не может.

В Донецке блокада почти не заметна

По наблюдениям дончанки Ольги, результатов блокады пока не видно на полках магазинов. Украинских товаров по-прежнему полно.

– Новые это поступления или торгуют тем, что завезено давно, – сказать не могу. Но ассортимент товаров с подконтрольной правительству территории не уменьшился. Есть и минералка, и соки, большой выбор сладостей – "Корона", "Свиточ", "Рошен". Колбасы не везли и раньше – в ЛНР и ДНР есть свои производители: "Луганские деликатесы", Енакиевский мясокомбинат. А вот украинскую молочку, хоть есть и своя донецкая, можно встретить. Есть много консервированных овощей из разных областей страны, – говорит Ольга.

На соки украинского производства несколько месяцев назад сильно упали цены, добавляет она. Российские соки ("по вкусу напоминают напиток "Юпи", говорит собеседница) стоили 50 рублей литр, а цена на украинские доходила до 100-120 рублей. Сейчас "Наш сок" или "Сандору" можно купить по 60-70 рублей.

Все так же есть в магазинах бытовая химия, произведенная в Украине или (судя по маркировке) для украинского рынка.

– Правда, вот, на рынке торговцы говорят, что им перестали завозить подсолнечное масло украинское. И еще томатную пасту, – рассказывает жительница Донецка.

Пути контрабанды

Военный журналист и волонтер, в прошлом координатор сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой на линии разграничения, Родион Шовкошитный называет три основных пути, по которым товары с подконтрольных правительству территорий шли в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Первый – знакомая всей Украине с середины 90-х схема "прерванный транзит". Грузы таможатся якобы для отправки на территорию постсоветских стран (в Казахстан, например), выезжают в Россию. А затем через подконтрольные ЛДНР КПП на границе с РФ двигаются в сторону Донецка и Луганска.

Второй – железнодорожными составами. Это было возможно согласно Приказу СБУ 415 "Об утверждении временного порядка контроля над перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в рамках Донецкой и Луганской областей". В нем прописано, что по ж/д могут перемещаться грузы гуманитарного характера и предметы первой необходимости. Под эту классификацию много чего подходит.

Третий путь – классическая "контрабанда". Грузовиками через блокпосты. Основным приемом была доставка грузов в «серую зону»: предприниматели арендовали в сельских магазинах несколько квадратных метров и везли товары якобы для продажи там, а на деле перегружали в меньшие машины и везли в ОРДЛО. Волонтер рассказывает, что в последние месяцы были внесены изменения в Приказ 415, которые облегчили контрабанду. В частности, отменена регистрация предпринимателей, которые могут провозить грузы в "серую зону".

"Человеческий фактор"

На "прерванный транзит" блокада, разумеется, никак не повлияла. Но из-за таможенных сборов (а их приходится платить и в Украине, и в ЛДНР) это самый дорогой способ.

Вот самый дешевый путь – железнодорожный – перекрыт: сначала "блокадчиками" Семенченко и Парасюка, а теперь уже и официально. В интервью "Обозревателю" Шовкошитный говорил, что "это как раз "тема" Киева", но доступна она была для избранных – таких фигур, как Ринат Ахметов, Наталья Королевская.

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Что же касается схемы с использованием "торговых точек" в "серой зоне" – тут все упирается в исполнителей приказа о блокаде. В человеческий фактор, в тех, кто согласен взять деньги за то, чтобы пропустить груз. На блокпостах вдоль линии соприкосновения и на подступах к ней представлены разные службы – и "фискалы", и СБУ, и Погранслужба, а на "нулевых" блокпостах, на переднем крае – ВСУ. По наблюдениям волонтеров, принципиальные люди есть во всех службах, – но их не так уж много.

Поэтому, несмотря на решение СНБО о блокаде, грузы через блокпосты продолжают идти. И главными получателями выгоды останутся те, кто непосредственно контролирует населенные пункты в "серой зоне". А именно – военные.

Можно предположить, что в связи с перекрытием железнодорожного канала поставок поток грузов на автодорогах в магазины «серой зоны» значительно вырастет.