РФ создала блокаду для перечисления денег гастарбайтеров Украины - политолог

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Запретом перевода денежных средств из России в Украину с помощью иностранных платежных систем Москва продолжила вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба украинской экономики", считает политолог Дмитрий Корнейчук.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

"Российская Госдума окончательно запретила перевод денежных средств из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. По сути, создав блокаду для перечисления денег украинских гастарбайтеров. А это, если смотреть по данным последних лет, более 1 млрд. долларов", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Политолог отметил, что данное решение — очередной шаг к принуждению президента Петра Порошенко выполнять Минские договоренности.

"Плюс — дополнительный аргумент для проведения досрочных парламентских выборов, которые также хочет продавить Москва. Поскольку, давайте говорить откровенно, Путин не собирается ничего решать с Порошенко", — подчеркнул Корнейчук.

Эксперт уточнил, что запрет выльется в дальнейшее обнищание украинцев, которым помогали родственники из РФ, что повлечет за собой повышение протестных настроений. Также следует ожидать повышение давления на валютный курс.