Полицию переводят на усиленный режим работы в центре Киева

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Более 1,4 тысячи правоохранителей будут следить за правопорядком в центре Киева с 14 по 17 марта, сообщила во вторник пресс-служба полиции столицы Украины.

"Для обеспечения безопасности и порядка во время проведения мероприятий с массовым участием граждан с 14 по 17 марта для несения службы в центральной части города будут задействованы сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины. В общем охрану правопорядка будут обеспечивать более 1,4 правоохранителей", — говорится в сообщении.

По данным полиции, центр Киева будет находиться под усиленным контролем, остальные районы будут патрулироваться в обычном режиме.

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве. Во вторник около десяти активистов продолжают блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" "Сбербанка" в центре Киева, они не намерены пропускать работников банка на рабочие места.

Также во вторник в центре Киева проходит акция автомобилистов с требованием принять закон о легализации автомобилей с европейскими номерами.

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В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и его заместителя, начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов. Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Во вторник Аброськин заявил, что все задержанные участники блокады освобождены, пострадавших нет.