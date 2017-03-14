Полиция отпустила задержанных участников блокады в Донбассе

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады торговли с ДНР и ЛНР, задержанные ранее, освобождены, сообщил во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие.

"По состоянию на сегодняшнее утро все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его данным, были задержаны 45 жителей Украины, шестеро из них — ранее судимы. "Один из задержанных — житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы девять лет, вышел на свободу в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на "редуте" — 400 гривен (около 15 долларов) в день", — написал Аброськин.

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