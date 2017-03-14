Протестующие заблокировали движение в центре Киева

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Проезд на улице Грушевского в центре Киева утром во вторник затруднен, около 80 автомобилистов частично заблокировали движение, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что на Грушевского близ здания Верховной Рады проходит акция протеста активистов ВО "АвтоЕвроСила", которые требуют принять закон о легализации автомобилей с европейскими номерами.

"С 08.00 владельцы машин с европейскими номерами выстроились вдоль дороги по улице Грушевского на отрезке между улицами Садовая и Липская, перекрыв тем самым левую полосу в обе стороны. Кроме того, блокировщики планируют полностью перекрыть движение по улице Грушевского от перекрестка улицы Садовая до Липской. Активисты требуют от власти легализации автомобилей с европейскими номерами", — говорится в сообщении УНН.

Акции автомобилистов проходили в Киеве в конце января, их участники требовали принятия закона, по которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, не растамаживая их.

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