Киев попустительствует блокированию отделений российских банков - МИД РФ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Блокирование отделений российских банков в Украине проходит "при фактическом попустительстве Киева", создание проблем для этих банков может в итоге стать "выстрелом в ногу" нынешней украинской власти, заявили во вторник в МИД РФ.

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине.

В МИД РФ отметили, что подобные новости "уже даже не вызывают удивления".

"Найден очередной "страшный враг", от которого, мол, происходят все беды на Украине – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков. И опять хулиганствующие "активисты" при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям", — говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве задались риторическим вопросом, кому могут мешать "банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе".

"Не будет ли создание проблем для этих банков "выстрелом себе в ногу" нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справится с этим очередным вопиющим правовым беспределом?" — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Ранее сообщалось, что члены партии "Национальный корпус" намерены полностью заблокировать работу центрального офиса "Сбербанка" в центре Киева.