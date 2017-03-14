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    Россия

    Киев попустительствует блокированию отделений российских банков - МИД РФ

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (78)

    (обновлено: )198
    В МИД РФ задались риторическим вопросом, кому могут мешать "банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе".
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Блокирование отделений российских банков в Украине проходит "при фактическом попустительстве Киева", создание проблем для этих банков может в итоге стать "выстрелом в ногу" нынешней украинской власти, заявили во вторник в МИД РФ.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: уход "Сбербанка" обернется кризисом экономики Украины

    В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине.

    В МИД РФ отметили, что подобные новости "уже даже не вызывают удивления".

    "Найден очередной "страшный враг", от которого, мол, происходят все беды на Украине – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков. И опять хулиганствующие "активисты" при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям", — говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

    В министерстве задались риторическим вопросом, кому могут мешать "банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе".

    "Не будет ли создание проблем для этих банков "выстрелом себе в ногу" нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справится с этим очередным вопиющим правовым беспределом?" — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Смотрите также: Бетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

    Ранее сообщалось, что члены партии "Национальный корпус" намерены полностью заблокировать работу центрального офиса "Сбербанка" в центре Киева.

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