Центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве не возобновил работу

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

"Отделение банка на улице Владимирской временно не работает, мы проводим восстановительные работы. Остальные отделения банка работают в штатном режиме", — сказала РИА Новости представитель банка.

Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", вновь блокируют здание центрального офиса "дочки" Сбербанка в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Около десяти молодых людей с символикой "Национального корпуса" на одежде провели ночь у здания. Они спали на пуфиках, которые принесли заранее. На пешеходной части возле банка они развели костер и греются возле него. Блокирующие установили генератор и аудиоаппаратуру, слушают музыку и продолжают лежать на пуфиках. Также возле банка установили палатку "Национального корпуса" — так называемый "пункт питания". В нем находятся несколько десятков баллонов с водой, чай, бутерброды и печенье.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

Читайте также: "Азов" провел "кровавый" пикет отделения "Сбербанка России" в Киеве

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.