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    Культура

    Театр на Подоле: киевляне не привыкли к современной архитектуре – Михайленко

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    Член комиссии КГГА по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сносить фасад театра на Подоле и строить заново нецелесообразно с точки зрения потраченных средств.
    Театр на Подоле. Архивное фото
    Facebook Алексея Кулишенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Судьбу театра на Подоле решат 19 человек. Именно такое количество людей вошли в состав недавно созданной рабочей группы, которая и займется урегулированием ситуации. Эта рабочая группа будет действовать при Департаменте градостроительства и архитектуры Киевсовета. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской Горгосадминистрации Владимир Бондаренко.

    Новый театр на Подоле с высоты птичьего полета
    Канал Alex Kozachenko на Youtube
    Новый театр на Подоле с высоты птичьего полета

    Он также рассказал, что кроме, отдельных представителей театра, инвестора, городской администрации, в состав этой рабочей группы вошли представители общественных и профессиональных организаций, например, "Совета Андреевского спуска", "Нацсоюза архитекторов", "Украинского общества охраны памяток" и других. От членов этой рабочей группы киевские власти ожидают решения нескольких проблем. Во-первых, театр должен органично смотреться в среде Андреевского спуска, во-вторых, эти люди должны проследить за соблюдением норм действующего законодательства, а с этим раньше были проблемы, и, в-третьих, — проанализировать эффективность использования средств киевлян.

    О дальнейшей судьбе театра на Подоле высказался в эфире радиостанции Голос Столицы член комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко.

    "Самое радикальное мнение – снести фасад театра и все перестроить заново. Понятно, что у нее очень много оппонентов, потому что первый вопрос – это средства. Второй вопрос – сносить и строить – это два-три года, которые будут потрачены и театр будет простаивать. И неизвестно, какие процессы произойдут за это время, и как изменится мнение общества, также неизвестно. Есть абсолютно нерадикальное мнение, что киевские глаза просто не привыкли к современной архитектуре и есть конструктивные дизайнерские решения", — считает эксперт.

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