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    "Сбербанк" в Запорожье заковали цепями и заблокировали плитами

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (161)

    (обновлено: )44026
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua

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    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье

    Запорожские активисты "Национального корпуса" заблокировали вход в центральное отделение "Сбербанка России" по ул. Верхней. Они требуют закрыть отделения банка в Запорожье и в Украине.

    Мнение граждан по поводу блокирования Сбербанка в Краматорске. Видео
    Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса
    Блокирование "Сбербанка" в Краматорске: мнение жителей города

    Как сообщили организаторы акции, они намерены стоять и днем и ночью — до конца, пока российское финучреждение окончательно не закроется, сообщает 061.

    Правоохранители заявили, у них нет причин арестовывать митингующих, пока те будут проводить акцию мирным путем. Если же, активисты будут портить чужое имущество, нападать на сотрудников банка, лишь тогда их могут привлечь к ответственности.

    Ранее бетонными блоками заложили вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также был заблокирован мешками с песком въезд во двор и расписано антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом протестующие добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. 

    В сообщении говорится, что члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", организаций "Правый сектор" и "Сокол" принесли к отделению банка бетонные блоки с цементом и возвели стену на входе в финансовое учреждение. Также, согласно сообщению, они обклеили стены здания банка наклейками с антироссийскими лозунгами и расписали их красной краской.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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