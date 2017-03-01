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    Обращение Дональда Трампа к конгрессу. Онлайн-трансляция

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (52)

    (обновлено: )9120
    В выдержках из речи Дональда Трампа, которые заранее распространил Белый дом, говорится, в частности, что президент отдал "распоряжение министерству обороны разработать план по уничтожению ИГ".
    Канал на Youtube Голос Америки

    Президент США в своем обращении к конгрессу пообещает сотрудничать с союзниками в мусульманском мире в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом говорится в выдержках из речи, которые заранее распространил Белый дом.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
    Пресса США выжигает землю под ногами Трампа — спецкор

    "Мы будем работать с нашими союзниками, включая наших друзей и союзников в мусульманском мире, чтобы стереть этого врага с лица нашей планеты", — говорится в тексте.

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    "Как и обещал, я отдал распоряжение министерству обороны разработать план по уничтожению ИГ", — добавит Трамп.

    По его словам, "это группировка беззаконных дикарей, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий".

    По данным СМИ, Трамп также призовет конгресс отменить реформу здравоохранения Obamacare и предложит "историческую налоговую реформу". 

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