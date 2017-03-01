Обращение Дональда Трампа к конгрессу. Онлайн-трансляция

Президент США в своем обращении к конгрессу пообещает сотрудничать с союзниками в мусульманском мире в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом говорится в выдержках из речи, которые заранее распространил Белый дом.

"Мы будем работать с нашими союзниками, включая наших друзей и союзников в мусульманском мире, чтобы стереть этого врага с лица нашей планеты", — говорится в тексте.

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"Как и обещал, я отдал распоряжение министерству обороны разработать план по уничтожению ИГ", — добавит Трамп.

По его словам, "это группировка беззаконных дикарей, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий".

По данным СМИ, Трамп также призовет конгресс отменить реформу здравоохранения Obamacare и предложит "историческую налоговую реформу".