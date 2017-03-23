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    Госстат сообщил о падении промпроизводства в Украине

    (обновлено: )6510
    Согласно обнародованным данным, по сравнению с январем 2017 года, промпроизводство в Украине в феврале упало на 2,2% без сезонной корректировки или на 2,5% - с учетом корректировки.
    Чугуноплавильный завод. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в феврале 2017 года в сравнении с февралем прошлого года упало на 4,6% после роста на 5,6% месяцем ранее. Такие данные обнародованы на сайте Государственной службы статистики Украины.

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    Как отмечается, это данные без учета корректировки на эффект календарных дней (в прошлом году в феврале было 29 дней). При этом, с учетом корректировки на эффект календарных дней, падение промпроизводства в феврале в годовом выражении составило 1,7% после роста на 5,2% месяцем ранее.

    Обнародованные данные свидетельствуют, что по сравнению с январем 2017 года, промпроизводство в феврале упало на 2,2% без сезонной корректировки или на 2,5% — с учетом корректировки.

    Верховная Рада 21 декабря 2016 года приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. В государственном бюджете на этот год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен.

    Ранее Госстат сообщал о росте ВВП в феврале. 

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