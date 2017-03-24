Гройсман оценил убытки от блокады Донбасса

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Торговая блокада Донбасса обернется для Украины потерей роста экономики на уровне 1% ВВП, заявил в пятницу премьер страны Владимир Гройсман.

Ранее Нацбанк из-за торговой блокады Донбасса ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%. Принятый Радой госбюджет на текущий год предусматривает рост ВВП на уровне 3%.

"Когда вы своими действиями заставляете сегодня страну отказаться от одного процента ВВП — это означает, что сотни миллиардов не поступит в экономику страны. Ваши действия являются безответственными ", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде, обращаясь к депутатами — организаторам блокады.

По его словам, то, что некоторые депутаты сделали для блокады Донбасса "противоречит национальным интересам Украины, как экономическим, так и энергетическим".

Гройсман добавил, что правительство предпринимает ряд шагов для обеспечения энергической независимости страны, в частности, производится полное замещение антрацитовой группы угля, модернизируется украинская тепловая энергетика, увеличивается производство атомной энергетике.

15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.