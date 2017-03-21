МВФ передумал, потому что Украина ослушалась ЕС – Раимов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 20 марта, Международный валютный фонд должен был рассмотреть вопрос о предоставлении Украине четвертого транша кредита. Но за день до этого украинский вопрос исчез с повестки дня совета директоров Фонда.

В частности, МВФ решил проанализировать последствия блокады для украинской экономики. Пока с новой датой заседания совета директоров по украинскому вопросу Фонд еще не определился.

Президент Петр Порошенко обвинил в отсрочке транша Международного валютного фонда организаторов блокады в Донбассе.

Лидер фракции "Самопомочи" в Верховной Раде Олег Березюк заявил, что причиной задержки решения МВФ являются события вокруг назначения членов независимой комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро.

Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что перенос рассмотрения вопроса о предоставлении Украине транша, связан не с блокадой торговли на Донбассе, а с коррупцией во власти.

Кто же виновен, что транша МВФ не будет, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

Какова ваша версия? Почему было перенесено рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного транша?

— Если вы звоните политтехнологу, значит, вы прекрасно понимаете, что это дело сугубо политическое. И правда, потому что раньше транш украинскому государству давали даже в условиях, когда не было экономических предпосылок на это и не было срочных макроэкономических расчетов. То есть то, что сегодня президент на совете регионов сказал по поводу того, что основная проблема — это все-таки существование финансовых расчетов, первая основная история, это подтвердил министр финансов Данилюк, то это только отговорка. Сейчас коллеги-политологи говорят, что это политическая история. Но что именно стало предпосылкой? Или то, что попытались провести своего аудитора, или коррупция? Много дискуссий идет, но самое правдоподобное, что мне подтверждают мои коллеги из европейских аналитических центров, это то, что Украина ослушалась ЕС и ввела блокаду Донбасса. Хорошо это или плохо — каждый украинец решает для себя, потому, что это значит, что мы теперь связаны по рукам и ногам, и от нас требуют снятия блокады. И скорее всего, об этом говорят и экономисты, и собственно, люди в самом Фонде, что следующие две недели будут проходить дискуссии по поводу того, давать Украине транш или нет, и делать дополнительные макроэкономические подсчеты. Но в самом МВФ прекрасно понимают, что если не дать Украине следующий транш, это с одной стороны не только политический шаг, с другой стороны это удар по экономическому состоянию Украины, по крепости Украины, и собственно, это не плюс ни Украине, ни МВФ, потому что нам потом долги отдавать этому же Фонду.

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Национальный банк уже запланировал обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады. А вот исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко говорит, что теоретически, выходом из ситуации является снятие блокады.

— С одной стороны, конечно же, снятие блокады имеет к этому отношение, но я не вижу сейчас в ней смысла фактически. Вопрос блокады — это вопрос гуманитарной катастрофы или отсутствия гуманитарной катастрофы. Проблема основная не в том, что мы заблокировали Донбасс, а в том, что мы потеряли предприятия, которые приносили нам деньги. То есть мы потеряли налогопоступления, мы получили людей, которые потеряли работу, а значит, станут в Службу занятости, мы будем теперь покупать часть угля, порядка 9 миллионов тонн, за доллары будут покупать, значит, это будет давление на валютную выручку, мы не получим определенную сумму валюты, которую должно бы было получить наше государство от этих предприятий, которые теперь не контролируют украинские собственники. Мы получили ситуацию, когда эти предприятия перестанут делать подряды украинским компаниям, которые находятся на подконтрольной территории, то есть — удар огромнейший.

Есть еще версия, что блокаду ввели достаточно легко, потому что уже где-то в кулуарах знали, что транша не будет. Это может быть правдой?

— Наверное, президента ведут за нос и дурят. Потому что посмотрите, как он непоследователен, как он непоследовательно проводит политику по этому вопросу. Президента кто-то дурит в ближайшем окружении.

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Ранее политолог Олег Саакян в эфире "ГС" выразил мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда – один из основных индикаторов для других кредиторов.