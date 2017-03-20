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    Тандит: более 3 тыс пленных освобождены за период конфликта в Донбассе

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (362)

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    По словам советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, пропавшими без вести в конфликте в Донбассе числятся 416 человек. Кроме того, растет количество украинских пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Более трех тысяч украинских пленных освобождены либо найдены за весь период конфликта в Донбассе, более 400 человек пропали без вести, сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

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    "Кроме того, важная цифра: я впервые об этом говорю — освобождены или найдены 3,1 тысячи человек (за весь период конфликта в Донбассе — ред.), пропавшими без вести числятся 416 человек. Так вот, о них тоже нужно помнить", — сказал Тандит в понедельник в эфире телеканала "5 канал".

    По его словам, количество украинских пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса растет.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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