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    Общество

    Олифер: работа по освобождению пленных ведется с большими сложностями

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    Как сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы, "с большими сложностями в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Работа по освобождению пленных в Донбассе в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы продолжается с большими сложностями, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины — представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. 

    Встреча украинских военнопленных и их родственников в Луганске
    Канал "Моторола Мотор" в Youtube
    Встреча пленных и их родственников в Луганске

    "С большими сложностями в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников", — сообщила она на своей странице в Facebook.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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