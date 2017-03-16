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    Общество

    Геращенко: в Донбассе число украинских пленных возросло до 118

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (341)

    (обновлено: )4101
    Ирина Геращенко сообщила, что "на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек.

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    Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    "К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)", — сообщила она. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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