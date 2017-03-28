Корнейчук о конфликте в Донбассе: РФ не спешит, Порошенко загнал себя в тупик

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РИА Новости Украина

В Кремле пока не видят предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки" по урегулированию в Украине, ситуация в плане реализации Киевом минских договоренностей плачевна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление Пескова на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Переводим с дипломатического языка.

1) В Москве ждут встречу Тиллерсона-Лаврова, чтобы выяснить окончательно: готовы ли США надавить на Порошенко для выполнения "Минска"? Или сформировали ли свои предложения по вопросу Донбасса?

2) Кремль ожидает майской встречи с Меркель, которая должна передать суть своей беседы с Трампом по поводу Украины. А также выработать с Путиным общую стратегию по "разморозке" минских соглашений. Плюс — Меркель должна передать Путину, что хочет Порошенко. А потом — ответ Кремля Киеву.

3) Москва никуда не спешит. И пока готова наблюдать предсмертные конвульсии украинской энергетики и металлургии без донбасского угля. Кремль хочет посмотреть: сможет ли Киев найти альтернативные источники поставки угля? Не начнутся ли массовые акции протеста, если последуют веерные отключения электричества? Не пойдут ли на Киев безработные металлурги? Не станет ли курс доллара в Украине 40-50 грн? Все эти факторы будут влиять на стратегию Кремля по отношению к Киеву. Будет ли позиция более мягкой или более ультимативной.

В общем, блокадой Донбасса Порошенко загнал себя в тупик. Но расхлебывать ситуацию в итоге будут все украинцы…", — написал Корнейчук.