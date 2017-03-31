Бои за язык? В Днепре скандал из-за драки между продавцом и вдовой "киборга"

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Кто виноват?

На днях в одном из магазинов Днепра между продавцом и многодетной вдовой "киборга" произошел конфликт из-за украинского языка. Женщины обвинили друг друга в избиении.

По данным ТСН, вдову "киборга" Анну Счасную избили в магазине в Днепре за украинский язык и вырвали из уха сережку с трезубцем. По данным издания, овдовевшая мать пятерых детей пришла в магазин за красными и черными лентами – из них семья делает обереги солдатам. Однако продавцу не понравился украинский язык, на котором Анна к ней обратилась.

"Она берет эти ленточки, сгребает с прилавка и прячет их на стеллажи. И говорит: "Идите отсюда"! Я достаю телефон, говорю: "Вы хотите сказать, что вы не будете мне продавать товар, потому что я разговариваю на украинском?" "Да! Пошла вон отсюда", – вспоминает Анна.

Владелица соседнего ателье Елена Шульга рассказала журналистам, что Анну за волосы вытащили из магазина и разбили ей телефон.

"Люди не понимают украинского языка, не хотят общаться на украинском языке, поэтому женщина отстаивала, и произошла на этом фоне драка", – отметила Елена.

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Муж Анны, отец пятерых детей, "киборг" Андрей Широков ("Семьянин") в 2016 году погиб в боях на Светлодарской дуге. Тем временем продавец магазина рассказала свою версию произошедшего.

По словам женщины, Анна действительно зашла к ней в павильон, чтобы купить красно-черные ленты. Продавец часто переспрашивала, что разозлило вдову "киборга". По словам женщины, Анна начала кричать на нее за то, что она не понимает украинского, хотя должна знать два языка – государственный и английский.

"Она начала кричать, оскорблять меня за то, что я не понимаю украинский. Я поняла, что женщина раздражена. Предложила: "Давайте я не буду продавать, вы не будете покупать, и мы мирно расходимся. Но это вызвало еще большую бурю эмоций. Она сказала, что сейчас снимет меня на телефон, и я должна назвать себя тупой к*рвой. Я подошла к ней, взяла ее за руку с телефоном и сказала, что не хочу, чтобы она меня снимала, попросила выйти из помещения", – рассказала продавец.

По ее словам, неожиданно Анна вцепилась ногтями в руку и лицо.

"Я пыталась отодвинуть ее от себя – она укусила меня за палец и вцепилась в руку. Отодвигая ее, я пыталась толкнуть, но ничего не получалось. Я взяла за косу. Я тянула ее за волосы, а она вцепилась когтями в руку", – рассказала продавец.

Ветераны АТО требуют разобраться

Вмешались в произошедшую ситуацию и ветераны АТО, требуя у полиции разобраться с инцидентом.

Ветераны передали начальнику ГУНП области Игорю Репешко обращение с требованием отчитаться о ходе расследования инцидента.

Также ветераны АТО подготовили обращение к руководству патрульной полиции по поводу того, что патрульные, прибывшие по вызову вдовы, отказались общаться на украинском языке и даже не установили личность продавщицы магазина.

Полиция открыла дело

В то же время начальник следственного отдела Днепровского отдела полиции Сергей Евлахов заявил, что по заявлению вдовы "киборга" Анны Счасной уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Он также сообщил, что в полицию обратилась с заявлением и продавец магазина, которую обвиняют в избиении, с заявлением о противоправных действиях в отношении неё.

По этим заявлением полиция начала уголовное производство по ст. 125 (умышленное лёгкое телесное повреждение).

Евлахов отметил, что никому из женщин не сообщено о подозрении, опрошены лишь свидетели – две работницы соседнего ателье.

Между тем Анна предоставила в полицию справку о нанесении ей во время конфликта телесных повреждений.

По материалам из открытых источников интернет