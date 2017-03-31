Хроника 30 марта: апрельское перемирие, арест Боделана и пособника Насирова

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 30 марта, президент Петр Порошенко дал поручение Генштабу с 1 апреля прекратить огонь на Донбассе, в МВФ назвали новую дату рассмотрения транша Украине, а СБУ разоблачила "реабилитацию", которая держала в рабстве 200 наркоманов. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко дал поручение Генштабу с 1 апреля прекратить огонь на Донбассе

Президент Петр Порошенко дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и Министерства обороны о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля, сообщил пресс-секретарь главы державы Святослав Цеголко. Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).

Новые жертвы АТО

Двое военных погибли вблизи Авдеевки в результате обстрела в четверг вечером, число раненых военных в Донбассе за день возросло до 11, сообщил пресс-центр штаба АТО. Ранее в четверг украинские силовики заявили, что четверо военных получили ранения в течение дня. Помимо этого власти подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела города.

В МВФ назвали новую дату рассмотрения транша Украине

Международный валютный фонд, который ранее перенес заседание совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере $1 млрд, рассмотрит продолжение сотрудничества с Киевом 3 апреля. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше. Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

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СБУ разоблачила "реабилитацию", которая держала в рабстве 200 наркоманов

В Черниговской области СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой АР Крым разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно незаконно удерживала в неволе и пытала более 200 наркозависимых. Бандиты действовали под прикрытием центра по реабилитации наркозависимых и специализировались на похищении людей. Похищенные люди принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах.

Суд арестовал экс-главу ГСЧС в Одесской области Боделана по делу 2 мая

Суд арестовал бывшего начальника управления ГСЧС Украины в Одесской области Владимира Боделана по делу о трагедии в Одессе 2 марта 2014 года. По данным следствия, именно Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ. В результате сотрудники ГСЧС на протяжении не менее получаса игнорировали звонки граждан о пожаре в Доме профсоюзов.

Арестован пособник Насирова

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю департамента погашения задолженностей Государственной фискальной службы в виде содержания под стражей (60 дней) с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн. В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.

Панама отказала Каськиву в статусе политического беженца

Экс-руководителю Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций времен президентства Виктора Януковича Владиславу Каськиву отказали в статусе политического беженца в Панаме, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. 18 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Панаме Владислава Каськива. Также в ГПУ сообщили, что Украина передала в Панаму необходимые документы для экстрадиции экс-чиновника.

"Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала ряд станций

"Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги. Новое название теперь будут носить станции Баглий (новое название — Запорожье-Каменское), Брагиновка (новое название — Петропавловка), Железняково (Эрастивка), Елизарово (Рясна), Днепродзержинск (новое название — Каменское), Днепродзержинск-Левобережный (Каменское-Левобережное), Днепродзержинск-Пассажирский (новое название — Каменское-Пассажирское).

В МИД РФ назвали насильственную украинизацию "языковым геноцидом"

Москва считает линию Киева на тотальный отказ от русского языка и насильственную украинизацию языковым геноцидом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы лоббируют в Украине законопроекты о статусе русского языка. Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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Задержание экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана в четверг после того, как суд Сеула выдал ордер на арест по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — Цой Сун Силь. В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.

Именно 30 марта 1842 года американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (шт. Джорджия) впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента.В 1858 году в этот же день Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце. А 30 марта 1946 года церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.