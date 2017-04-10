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    В Киеве ночью на Пасху продлят работу транспорта

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    Департаменту транспортной инфраструктуры поручено организовать перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, а также после прохождения последних поездов.
    Мост Метро в Киеве. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь с 15 на 16 апреля метро будет работать на час дольше, а утром откроется на час раньше из-за празднования Пасхи, заявил руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

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    Отмечается, что Департаменту транспортной инфраструктуры поручено организовать перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, а также после прохождения последних поездов. Кроме того, наземный пассажирский транспорт 16 апреля утром начнет работу на один час раньше.

    "С 5:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком", — сообщил Бондаренко.

    По словам чиновника, сейчас отрабатываются вопросы изменения в работе городского пассажирского транспорта во время поминальных дней.

    Он напомнил, что в городе работает четыре маршрута ночного транспорта: троллейбусные маршруты №91H (железнодорожный вокзал "Центральный" – улица Милославская), №92H (железнодорожный вокзал "Южный" – проспект Свободы) и №93H (станция метро "Площадь Льва Толстого" – улица Чернобыльская), а также один автобусный маршрут – №137 (железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Харьковская").

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