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    В Одессе ограбили храм УПЦ МП: украли деньги для переселенцев

    (обновлено: )4502
    Сообщается, что преступники украли пожертвования, которые собирались прихожанами для оказания гуманитарной помощи переселенцам из Донецкой и Луганской областей, для ветеранов, пенсионеров, больных детей и сирот.
    Храм Украинской православной церкви Московского патриархата ограблен в Одессе
    eparhiya.od.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Храм Украинской православной церкви Московского патриархата ограблен в Одессе, сообщается на сайте одесской епархии.

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    "Воры проникли в храм (храм Димитрия Солунского — ред.) ночью, профессионально отключив сигнализацию и взломав решетку на окне. Преступники украли пожертвования, которые собирались прихожанами для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от военного противостояния переселенцам из Донецкой и Луганской областей, для ветеранов, пенсионеров, больных детей и сирот", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, инцидент произошел в ночь на воскресенье. При этом злоумышленники облили маслом и вином облачения священнослужителей, повредили церковную утварь, а в подсобном помещении, где хранились продукты для малоимущих, воры специально порезали ножами мешки с крупами и смешали их с грязью.

    eparhiya.od.ua
    Храм Украинской православной церкви Московского патриархата ограблен в Одессе

    Правонарушители разбили и ограбили икону святого великомученика Димитрия Солунского, которая была украшена приношениями от одесситов в благодарность за исцеление болезней и благополучное решение сложных житейских ситуаций.

    "К большому сожалению, прибывшие сотрудники централизованной охраны не обнаружили воров, которые дерзко орудовали в храме. Полностью картина преступления обнаружилась только утром по прибытию на воскресное богослужение духовенства храма", — отмечается в сообщении.

    В епархии напомнили, что за последние несколько подобное кощунство произошло почти в 50 храмах Одесской епархии.

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