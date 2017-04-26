Минкультуры Крыма о запретах на въезд артистам РФ: не ведают, что творят

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что киевские власти не ведают что творят, оказывая давление на российских артистов и ограничивая их права на посещение крымского региона.

"Пелена ненависти до такой степени затмила и разум, и глаза некоторых украинских политиков, что стерта черта реальности и ирреальности, они уже не ведают что творят",- сказала Новосельская в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Министр уверена, что российские артисты продолжат приезжать в Крым, несмотря не реакцию украинской стороны.