наверх
26.04.201711:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Минкультуры Крыма о запретах на въезд артистам РФ: не ведают, что творят

    (обновлено: )12450
    Министр культуры Крыма Арина Новосельская уверена, что российские артисты продолжат приезжать в Крым, несмотря не реакцию украинской стороны.
    Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что киевские власти не ведают что творят, оказывая давление на российских артистов и ограничивая их права на посещение крымского региона.

    "Пелена ненависти до такой степени затмила и разум, и глаза некоторых украинских политиков, что стерта черта реальности и ирреальности, они уже не ведают что творят",- сказала Новосельская в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

    Министр уверена, что российские артисты продолжат приезжать в Крым, несмотря не реакцию украинской стороны.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Панорама Чернобыльской АЭС
      Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
      Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
      АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
      Певица Лолита
      Взять и запретить. Культурная война с РФ
      Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
      Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?