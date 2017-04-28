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    Политика

    Памятник УПА демонтирован в рамках закона - минкультуры Польши

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (121)

    (обновлено: )16
    Минкультуры выразило "решительный протест" против наличия на территории страны "нелегально установленных памятников УПА, цель которых - прославление преступного формирования, ответственного за убийства тысяч в основном безоружных граждан Польши".
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Демонтаж памятника воинам УПА в Польше произведен законно, монумент был установлен нелегально, говорится в заявлении министерства культуры Польши.

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    Активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне.

    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl
    Украина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем

    "Демонтаж нелегально установленного памятника был произведен в соответствии с законодательством", — сообщает польское министерство. При этом отмечается, что "украинской стороне неоднократно направлялись письма с просьбой урегулировать правовой статус этого памятника, который представлял собой один из многих нелегально установленных на территории Польши мемориалов в честь членов УПА (Украинской повстанческой армии — Ред.)".

    При этом министерство культуры выражает "решительный протест" против наличия на территории страны "нелегально установленных памятников УПА, цель которых — прославление преступного формирования, ответственного за убийства тысяч в основном безоружных граждан Польши".

    Польская сторона придерживается позиции, что "каждый погибший или убитый в результате военных действий и политических репрессий на территории Польши имеет право быть похороненным с достоинством", заявляя при этом, что "открыта для сотрудничества с украинскими партнерами" по вопросам мест захоронений "при условии, что решение спорных вопросов будет осуществляться в духе согласия и диалога, действующего в Польше права и в соответствии с польско-украинскими межправительственными соглашениями".

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    Напомним, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Вскоре похожий случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".

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