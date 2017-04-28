Реванш УПА. В Украине судят 94-летнего ветерана ВОВ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Беспрецедентный суд

ГПУ возбудила дело в отношении бывшего офицера Комитета госбезопасности СССР, ветерана ВОВ Бориса Стекляра об убийстве в 1952 году художника и члена ОУН Нила Хасевича.

Согласно опубликованной копии документа, дело возбуждено по статье "Умышленное убийство".

Заявление в ГПУ с требованием привлечь Стекляра к уголовной ответственности направил 12 апреля 2017 года Денис Полищук, глава "Национального центра правозащиты".

"Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный получит приговор", — заявлял Полищук.

По информации украинского портала "Историческая правда", в 1952 году Борис Стекляр руководил операцией по поиску и уничтожению подпольного члена Волынского краевого провода (подразделения — ред.) ОУН Нила Хасевича. Сотрудник органов госбезопасности якобы лично бросил гранату в бункер, где укрывались Хасевич и другие бойцы ОУН.

Член ОУН-УПА Нил Хасевич (под псевдонимом "Зот") получил известность благодаря своим работам, связанным с Украинской повстанческой армией. Как пишут СМИ, он автор множества плакатов, открыток, журнальных иллюстраций и карикатур. Кроме того, именно Хасевич разработал ряд вариантов оформления "бофонов" — денежных квитанций (обязательств) УПА, а также дизайн наград повстанческой армии.

Ранее летом 2016 года глава Украинского института нацпамяти и главный декоммунизатор Владимир Вятрович пытались получить в архиве СБУ личное дело Стекляра — вопреки закону о защите персональных данных. Стекляр сначала пытался через суд опротестовать предоставление материалов его личного дела, но затем отозвал свой иск.

Стоит добавить, что это уже не первый случай политических преследований ветеранов Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве. Так, в Эстонии пытались судить героя Советского Союза, председателя Антифашистского комитета Эстонии Арнольда Мери. Дело в отношении него было прекращено только после его смерти в 2009 году.

Кто такой Борис Стекляр

Борису Стекляру — 94 года. С началом Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт. В окружении под Уманью получил тяжелое ранение, воевал в артиллерийской разведке под Ржевом и Сталинградом, дошел до Берлина командиром взвода артразведки.

В годы войны Стекляр добровольно пошел в Новосибирскую школу контрразведки НКО СМЕРШ, которую закончил с отличием. После — был направлен в Дубно, а потом переведен в Ровно, где дослужился до полковника.

Во время войны был представлен к ордену Отечественной войны I степени.

В одном из интервью, взятом еще в 2014 году и опубликованном на портале "Я помню", ветеран говорил о том, что про него в газетах уже писали немало грязи. В интервью Стекляр рассказал и о том, кем был на самом деле Нил Хасевич, а также как проводили операцию по его поимке.

РИА Новости Украина приводит отрывки из интервью.

"Я делал правое дело…"

"Моей главной задачей был розыск бывшей немецкой агентуры. Бывшие агенты встречались в равной степени как среди националистов, так и среди учёных. Так что поначалу я в основном занимался контрразведкой. Это уже потом пришлось в засадах сидеть и всё такое прочее", — вспоминает Стекляр.

Сейчас на Украине не без гордости говорят о том, что бандеровцев редко брали живыми?

— Да они сейчас наговорят — только успевай слушать. Много их брали. Мало того, что брали, еще и вербовали, и они потом работали за милую душу. Я конечно с ними не работал. Что я? Простой исполнитель: сначала опер, потом старший опер. Участвовал во многих операциях, но что толку. Во время войны мне было гораздо проще. Были, были… даже из верхушки УПА соглашались работать. Того же "Лемиша" ведь свои повязали. ("Лемиш" — он же Василь Кук. Один из последних руководителей УПА).

Борис Ефимович, в энциклопедии написано, что вы нашли "Зота", благодаря перехваченному "грипсу", в котором была ссылка на "грушевые доски". Так было на самом деле?

— Его вели по отдельному делу под кодовым названием "Берлога"…

Вот они сейчас твердят: "Хасевич-Хасевич, Хасевич-Хасевич. Хасевич то, Хасевич сё". А знают они, что Хасевич был агентом СД!? Ты знаешь об этом?" (Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокр. нем. SD — СД)

Первый раз слышу. Читал где-то, что он работал судьей у немцев…

— Ну, так вот тебе информация из первых рук. Тогда почему-то это было под секретом. Какой смысл сейчас об этом молчать. В УПА какой только шушеры не было: из Абвера, СС, СД… Кстати, поэтому я им и занимался. Первый раз он "засветился" еще в 1942 году. Англичане выбросили пятерых поляков-парашютистов. Хасевич сдал всех пятерых! Поляки конечно не божьи ангелы, но все же….

Стекляр подтвердил, что после того, как обнаружили бункер, где прятался Хасевич с двумя другими бойцами ОУН, чекисты предлагали художнику сдаться в обмен на снисхождение, однако никакой реакции не последовало.

— Когда сотрудники МГБ с расстояния открыли лаз, изнутри раздались автоматные очереди.

В бункере были найдены три трупа. Одного, с автоматом в руке, опознали сразу — это был "Зот". Второй — "Павло", должно быть, сделал попытку сдаться, но был застрелен Хасевичем. "Павло", как потом установило следствие, умел рисовать и резать по дереву. Вероятно, он помогал "Зоту" изготавливать клише. Второй охранник "Богдан" был убит разрывом гранаты.

В трёх помещениях бункера, где укрывался Хасевич, оперативники МГБ обнаружили: шесть стволов оружия, ручные гранаты, запас продовольствия, патронов и свечей на несколько месяцев, большое количество антисоветских листовок и прокламаций, приспособления для графических работ, а также документы, подтверждавшие связь между Хасевичем и иностранными разведками.

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Место захоронения Нила Хасевича неизвестно до сих пор…

— Он сначала этих двоих убил, а потом сам застрелился. Мы ему предлагали сдаться…

Сейчас появилось много воспоминаний националистов. Они говорят и пишут о том, как легализовались после войны, избежав наказания, а некоторые даже вступили в партию. Скажите, как они смогли просочиться "сквозь сито".

— Да, могли-могли. Знаете, это была наша беда…

Интервью и литературная обработка С. Смолякова.