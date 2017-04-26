Дело открыто против экс-полковника КГБ по факту убийства художника ОУН

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства художника ОУН и УПА Нила Хасевича работником органов госбезопасности СССР Борисом Стекляр, сообщили "Исторической правде" в Национальном центре правовой защиты, который инициировал расследование.

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"Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный получит приговор", — заявил представитель Центра Денис Полищук.

Историческая правда Ответ ГПУ Национальному центру правовой защиты

По данным Центра, капитан (ныне — полковник в отставке) Борис Стекляр руководил операцией МГБ по поиску и уничтожению подпольного художника, члена рефрентуры пропаганды Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича в 1952 году. Как утверждается, Стекляр лично бросил гранату в бункер, в котором скрывался Хасевич и другие "оуновцы".

Издание сообщает, что 5 августа 2016 в Ровенском окружном административном суде состоялось рассмотрение дела Бориса Стекляр в Управление СБУ в Ровенской области.

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В своем иске полковник КГБ Стекляр вопреки Закону Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" просил суд обязать Управление СБУ в Ровенской области не предоставлять его личное дело № 2095 для ознакомления. На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.

В НЦП напоминают, что в странах Центрально-Восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.