The New York Times: чего боятся украинские евреи? ОУН-УПА

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В сентябре прошлого года я присутствовал на памятных мероприятиях в честь 75-й годовщины событий в Бабьем Яре, где во время Холокоста за два дня было расстреляно более 33 тысяч киевских евреев. Я слушал зажигательную речь президента Петра Порошенко о том, почему эти зверства не должны повториться. Проработав 10 последних лет директором Украинского еврейского комитета, являющегося одной из наиболее влиятельных в стране еврейских организаций, я был рад это слышать", — пишет в статье для The New York Times директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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"Но моя радость была отравлена тем, что я увидел в Бабьем Яре чуть раньше: памятный стенд в честь Ивана Рогача. Рогач был редактором радикальной националистической газеты, которая в 1941 году, когда произошло массовое убийство в Бабьем Яре, называла евреев "самыми большими врагами народа". Он также был ведущим активистом Организации украинских националистов, члены которой деятельно участвовали в Холокосте в Украине. На стенде об этом не было ни слова", — продолжает автор публикации.

"ОУН и ее военное крыло Украинскую повстанческую армию (УПА) сегодня прославляют, называя борцами за свободу. При этом ничего не говорится о ксенофобской и антисемитской идеологии ОУН, приверженцы которой называли евреев "инородным телом внутри нашего национального организма". Не упоминается и о том, что члены ОУН-УПА (участвовали в Холокосте, а также уничтожили от 70 до 100 тысяч поляков ради создания этнически чистой Украины", — напоминает директор Украинского еврейского комитета.

Многие украинцы, особенно на западе Украины, считают членов ОУН-УПА героями, потому что они в 1950-е годы вели партизанскую войну с Советами, которая, по их мнению, находит отклик в сегодняшней борьбе против России, говорится в статье.

"За реабилитацией ОУН-УПА стоят государственные ведомства. Под руководством Украинского института национальной памяти переписывается история Второй мировой войны и прославляется ОУН-УПА, а преступления этой организации всячески замалчиваются. В 2015 году в Украине был принят закон, в котором члены ОУН-УПА названы "борцами за украинскую государственность", и говорится, что любой, кто "открыто проявляет неуважение" к этой организации, будет преследоваться по закону", — пишет Долинский.

"С 2015 года многие улицы были переименованы в честь лидеров и видных членов ОУН-УПА. Институт памяти в настоящее время готовит проект закона, который задним числом реабилитирует отдельных членов этой организации, которые после войны были осуждены Советами за убийство евреев и поляков", — напомнил автор публикации.

"Это не просто борьба за историю. В последние годы жестокие националистические группировки правого толка обрели известность и влияние в украинской политике. Хотя экстремистские политические партии составляют в парламенте незначительное меньшинство, крайне правые группировки неоднократно вступали в конфликт с властью по целому ряду причин. Многие евреи опасаются, что власть никогда не отвергнет культ ОУН-УПА, опасаясь спровоцировать противодействие со стороны крайне правых", — полагает директор Украинского еврейского комитета.

"Исторический ревизионизм в Украине набирает обороты, и одновременно с этим в стране все чаще оскверняют места и памятники Холокоста. Вандалы в 2015-2016 годах девять раз оскверняли памятный мемориал в Бабьем Яре. Они рисовали свастики, а на еврейский Новый год попытались сжечь там семисвечник. А недавно в городе Тернополе на западе страны радикалы разрисовали памятник Холокоста свастиками и эсесовскими рунами", — отмечается в статье.

"К великому сожалению украинского еврейства, эти дела остаются нераскрытыми. На самом деле, правоохранительные органы зачастую отрицают существование этой проблемы. 1 января в центре Киева состоялось факельное шествие в честь лидера ОУН Степана Бандеры. Его участники выкрикивали лозунг "Евреи, геть". Безопасность во время шествия обеспечивали 700 полицейских, но когда на следующий день журналисты попросили полицию прокомментировать это происшествие, ее сотрудники заявили, что не слышали ничего антисемитского", — напомнил Долинский.

Дух антисемитизма можно найти и в других местах, часто совершаются акты вандализма на еврейских кладбищах и в синагогах, говорится в публикации. Депутат парламента летчица Надя Савченко недавно выступила на телевидении с антисемитскими жалобами, напомнил автор статьи. "Я ничего не имеют против евреев, — сказала она, — но я не люблю жидов". Потом она добавила: "На два процента евреев, которые проживают в Украине, у нас при власти евреев процентов 80".

"За 20 с лишним лет работы в Украине в качестве еврейского активиста я с гордостью наблюдал за тем, как после 70 лет советских гонений у нас возрождается еврейская община. Хотя многие евреи эмигрировали в Израиль и на Запад, у нас по-прежнему энергичная община численностью примерно 300 тысяч человек. Мы любим и поддерживаем нашу страну, а многие евреи участвовали в революции Евромайдана", — отметил директор Украинского еврейского комитета.

"Большинство украинских евреев хотят участвовать в строительстве современного демократического государства, свободного от повсеместной коррупции, от которой мы страдаем последнюю четверть века. Мы поддерживаем выбор Украины и ее стремление к интеграции с Западом. Всплеск антисемитизма беспокоит не только украинских евреев. Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, Центр Симона Визенталя и 70 ведущих ученых осудили закон 2015 года о памяти", — напомнил Долинский.

Выступая в прошлом году в украинском парламенте, президент Израиля Реувен Ривлин, приехавший в Киев на мероприятия в честь годовщины событий в Бабьем Яре, заявил: "Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам". "Польша также возмущена прославлением ОУН. В феврале лидер правящей партии Польши заявил президенту Порошенко, что "с Бандерой Украина в Европу не попадет", — говорится в статье.

"К сожалению, действия по реабилитации ОУН продолжаются. Это вызывает обеспокоенность по поводу того, что некоторые украинские политики готовы пожертвовать отношениями нашей страны с США, Польше и Израилем, не говоря уже о безопасности живущих в Украине евреев, ради "мирного сосуществования" с крайне правыми", — полагает директор Украинского еврейского комитета.

"Последние три года Соединенные Штаты и Европа оказывают Украине неоценимую поддержку в ее борьбе за независимость. Отчасти эта поддержка нацелена на то, чтобы Киев не сошел с избранного пути и не отказался от своей цели сделать Украину европейской страной. Например, газеты, политики, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, открыто осуждают коррупцию. Лидеры Запада также должны подчеркивать, что прославление таких организаций как ОУН-УПА несовместимо с западными ценностями. Нам нужна помощь США и всего мира — ради памяти об убитых и замученных евреях, ради будущего Украины", — подчеркнул Долинский.