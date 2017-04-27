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    Власти Киева намерены объявить 2017-й годом УПА

    (обновлено: )18009
    В этом году исполняется 100 лет начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Также в этом году отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии.
    Ветераны УПА. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве власти намерены текущий год объявить годом украинской революции и Украинской повстанческой армии, сообщила пресс-служба киевского городского совета в четверг.

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    "Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "Об объявлении 2017 года на территории Киева Годом украинской революции и Украинской повстанческой армии", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, проект решения предусматривает поиск на территории столицы мест памяти, связанных с событиями Украинской революции и деятельностью Организации украинских националистов, и проведение мероприятий по их увековечению. Соответствующий документ разработан, поскольку в этом году исполняется 100 лет начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Также в этом году отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии.

    "В рамках года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов", — отметили в сообщении.

    Данный проект должна утвердить еще одна профильная комиссия и депутаты киевсовета.

    Ранее волынский облсовет объявил 2017 год годом Украинской повстанческой армии и чествования 70-летия депортации украинцев с территории северо-западной Польши в рамках операции "Висла".

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

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