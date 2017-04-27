Украинцы в Польше назвали провокацией разрушение памятника УПА

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Объединение украинцев в Польше (ОУП) выражает решительный протес по факту разрушения надгробного памятника воинам УПА на кладбище в польском селе Грушовичи.

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Активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

"26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве — разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена "группой активистов", в которой участие принял войт гмина Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия “Национальное движение", — говорится в заявлении ОУП, которым располагает "Укринформ".

В заявлении подчеркивается, что организаторы акции не скрывают, что их целью является препятствование чествованию 70-й годовщины акции "Висла", депортации 140 тысяч украинцев.

В Объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции польского государства на действия "неизвестных злоумышленников" на протяжении 2015-2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям.

"К сожалению, так и произошло. Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто стремится поджечь польско-украинскую границу, за каждым разом делают шаг вперед",- говорится в заявлении ОУП.

Также ОУП отмечает, что настало время, чтобы польское правительство и подчиненные ему службы правопорядка и безопасности осуществили решительные шаги: "Обращаемся с бдительным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного спокойствия в стране".

В заявлении содержится призыв к польской общественности "не поддаваться на антиукраинские провокации" и не соглашаться на "осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а также унижение лиц других национальностей".

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Напомним, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Вскоре похожий случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".