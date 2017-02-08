Институт нацпамяти начал кампанию в память о деятельности УПА

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Информационная кампания к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии стартовала в среду, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Есть потребность распространения информации об этой структуре, ее борьбу в годы Второй мировой войны и после нее", — сказал Вятрович в среду на пресс-конференции.

В частности, как сообщили в институте, опубликован 61 документ, в которых утверждается, что УПА противостояли немецким войскам в годы Второй мировой войны.

По словам Вятровича, в последние годы поддержка УПА в Украине возросла, в особенности на западе страны. "Это стало причиной начала информационной кампании, которая начинается в этом году и называется "УПА. Ответ "непокоренного народа", — добавил директор института.

Историк подчеркнул, что главной целью кампании на первом этапе будет распространение информации о борьбе УПА с фашистами. Также готовится выставка о деятельности УПА в контексте освободительных движений во Франции, Югославии и Польше в годы Второй мировой войны. Также планируется выставка о противостоянии УПА СССР.

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Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине.