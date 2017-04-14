наверх
14.04.201704:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Волынский облсовет объявил 2017-й годом УПА

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (112)

    (обновлено: )2
    Волынский облсовет поручил разработать план мероприятий празднования юбилея создания УПА и организовать мероприятия по почтению памяти выселения украинцев с польских территорий.
    Митинг по случаю годовщины УПА. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Волынский облсовет объявил 2017 год годом Украинской повстанческой армии и чествования 70-летия депортации украинцев с территории северо-западной Польши в рамках операции "Висла", сообщила в четверг пресс-служба облсовета.

    Виктор Ющенко о Степане Бандере. Видео
    Канал на Youtube Український Простір
    Ющенко в Польше: Бандера не причинил вреда полякам

    В этом году исполняется 75 лет после создания УПА и 70 лет после проведения операции "Висла", в ходе которой украинцы были выселены с территорий северо-западной Польши (Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье), принадлежавших Германии до 1945 года, на территорию СССР. 

    Смотрите также: Оскверненные вандалами могилы поляков во Львовской области

    "Областной совет поддержал проект, внесенный фракцией партии "Свобода", о провозглашении 2017 года на Волыни годом УПА и чествования 70-летия принудительной депортации украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Облсовет поручил разработать план мероприятий празднования юбилея создания УПА и организовать мероприятия по почтению памяти выселения украинцев с польских территорий.

    Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти.

    Читайте также — УПА или Польша: соцсети об ультиматуме Качиньского

    Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. 

    Ране сообщалось, что Украинский институт национальной памяти начал кампанию в память о деятельности УПА

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Год оголтелого популизма. Скаршевский об итогах работы Кабмина Гройсмана. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Майкл Помпео
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США