Волынский облсовет объявил 2017-й годом УПА

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Волынский облсовет объявил 2017 год годом Украинской повстанческой армии и чествования 70-летия депортации украинцев с территории северо-западной Польши в рамках операции "Висла", сообщила в четверг пресс-служба облсовета.

В этом году исполняется 75 лет после создания УПА и 70 лет после проведения операции "Висла", в ходе которой украинцы были выселены с территорий северо-западной Польши (Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье), принадлежавших Германии до 1945 года, на территорию СССР.

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"Областной совет поддержал проект, внесенный фракцией партии "Свобода", о провозглашении 2017 года на Волыни годом УПА и чествования 70-летия принудительной депортации украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы.

Облсовет поручил разработать план мероприятий празднования юбилея создания УПА и организовать мероприятия по почтению памяти выселения украинцев с польских территорий.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти.

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Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Ране сообщалось, что Украинский институт национальной памяти начал кампанию в память о деятельности УПА.