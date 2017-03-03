Ющенко в Польше: Бандера не причинил вреда полякам

Лидер Организации украинских националистов (ОУН) Степан Бандера не причинил польскому народу никакого вреда, так как находился в концентрационном лагере фашистской Германии с 3 июля в 1941 году, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире польского телеканала Polsat News 2, сообщает "Украиїнський простір".

"Какой вред нанес он (Степан Бандера — Ред.) Польше в 1941-ом году? Что он сделал в 1942-ом году? Ничего. Он был в полной изоляции, ни с кем не связывался, и в 1943-ем и 1944-ом годах так же… За что Бандера сидел в концлагере? Он имел единственную вину — провозгласил независимую суверенную Украину. Он не согласился отказаться от этого, поэтому в течение 4 лет сидел в концлагере", — заявил Ющенко.

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"Каждый поляк, который боролся за независимость и свободу Польши, — польский герой. Примерно так же это и для украинцев. Все люди, которые в разные периоды истории задачей своей жизни сделали борьбу за свободу Украины, — мои герои", — сказал экс-президента.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Киевский городской совет летом 2016 года принял решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. В 2010 году Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины.

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Отметим, что вопрос героизации Бандеры и ОУН является камнем преткновения в украинско-польских отношениях.