Пекло осудил вывешивание портрета Бандеры на посольство Польши в Киеве

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Инцидент с польским посольством в Киеве, на заборе которого в четверг вывесили портрет лидера украинских националистов времен Второй Мировой войны Степана Бандеры, является намеренной попыткой ухудшить двусторонние отношения, считает посол Польши в Украине Ян Пекло.

"Я не думаю, чтобы это была какая-то патриотическая украинская инициатива… Это выглядит как целенаправленная акция, цель которой — ухудшение польско-украинских отношений. Это трудно интерпретировать как-то по-другому", — заявил он агентству PAP.

Члены общественной инициативы "Черный комитет" в четверг вывесили портрет Бандеры на ограде посольства Польши в Киеве. Участники акции пояснили, что причиной акции стали, по их мнению, откровенно "антиукраинские" заявления высших чиновников Польши, "которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА".

Ранее с требованием отказаться от культа Бандеры выступал лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, Киеву предстоит выбрать между национализмом и европейским будущим.

В начале февраля вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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