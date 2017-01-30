Антонио Бандерас госпитализирован

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Голливудский актер Антонио Бандерас был доставлен в больницу в английском графстве Суррей из-за сильной боли в груди, которую актер испытал во время тренировки, сообщил британский таблоид Sun.

Как пишет издание, звезда фильмов "Отчаянный" и "Маска Зорро" переехал в Великобританию в 2015 году и проживает в дорогом особняке в городе Кобхем (графство Суррей). В четверг во время тренировки 56-летний актер почувствовал сильную боль в груди и вызвал скорую помощь. Бандераса немедленно госпитализировали и оставили в больнице на некоторое время для наблюдения. Удостоверившись, что жизни и здоровью актера ничего не угрожает, его отпустили домой.

Бандерас в разговоре с изданием высоко оценил работу оказавших ему помощь медиков.

Испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас сыграл роли в известных кинолентах "Интервью с вампиром" (1994) и "Четыре комнаты" (1995). Еще большую известность актеру принесла главная роль в боевике Роберта Родригеса "Отчаянный" (1995). Также фильмография актера включает в себя картины "Маска Зорро", "Легенда Зорро" и три части "Детей шпионов".

В декабре была госпитализирована актриса Ада Роговцева. Врачи диагностировали у нее воспаление легких и поместили в реанимацию. Спустя несколько дней ее выписали.