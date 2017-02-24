наверх
24.02.201718:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    На день рождения к Ющенко пришли Ляшко, Поплавский и Мосийчук

    (обновлено: )7101
    Одними самых заметных фигур на праздновании дня рождения экс-президента стали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук, свидетельствуют фотографии, опубликованные артисткой Анной Солоничной.
    Олег Ляшко и Игорь Мосийчук на дне рождения Виктора Ющенко
    Анна Солоничная в Facebook

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Поздравить с днем рождения третьего президента Украины Виктора Ющенко, которому в среду, 23 февраля, исполнилось 63 года, пришли некоторые действующие и бывшие депутаты Верховной Рады, а также представители культуры.

    Анна Солоничная в Facebook
    Михаила Поплавский (крайний слева) на дне рождения Виктора Ющенко

    Одними самых заметных фигур на праздновании стали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук, свидетельствуют фотографии, опубликованные артисткой Анной Солоничной в Facebook.

    Анна Солоничная в Facebook
    Виктор Ющенко (слева) и Владимир Огрызко

    Также среди гостей можно заметить "поющего ректора", экс-депутата Михаила Поплавского и бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко.

    Напомним, ранее Ющенко заявил, что Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стоял на площади.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"