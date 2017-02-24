На день рождения к Ющенко пришли Ляшко, Поплавский и Мосийчук

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Поздравить с днем рождения третьего президента Украины Виктора Ющенко, которому в среду, 23 февраля, исполнилось 63 года, пришли некоторые действующие и бывшие депутаты Верховной Рады, а также представители культуры.

Анна Солоничная в Facebook Михаила Поплавский (крайний слева) на дне рождения Виктора Ющенко

Одними самых заметных фигур на праздновании стали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук, свидетельствуют фотографии, опубликованные артисткой Анной Солоничной в Facebook.

Анна Солоничная в Facebook Виктор Ющенко (слева) и Владимир Огрызко

Также среди гостей можно заметить "поющего ректора", экс-депутата Михаила Поплавского и бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко.

Напомним, ранее Ющенко заявил, что Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стоял на площади.