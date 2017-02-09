Вместе невозможно и врозь никак. Бандера или Европа?

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев начинает пропагандистскую кампанию в честь 75-летия УПА, хотя это грозит осложнениями в отношениях не только с Россией (кого это сегодня в Киеве беспокоит?), но и любимым Западом — по крайней мере, с Польшей.

О старте информационной кампании объявил на пресс-конференции в Киеве директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Он напомнил, что признание УПА на государственном уровне уже состоялось: в пакете законов о декоммунизации был одобрен и закон о чествовании участников борьбы за независимость.

"Среди тех, кто получил этот статус участников борьбы за независимость, названы и вояки Украинской повстанческой армии. Можно сказать, что наконец, через десятки лет горячих политических, в первую очередь, дискуссий, признание УПА состоялось", — сказал Вятрович, добавив, что, тем не менее, в обществе и сейчас продолжаются дискуссии о месте и роли УПА в украинской истории.

По словам директора УИНП, социологи свидетельствуют о росте количества сторонников признания на государственном уровне УПА: "за 2015-2015 годы, по данным социологической группы "Рейтинг", это количество (поддерживающих — Ред.) выросло с 27% до 41%".

"Но самое интересное, кто, собственно, поддерживает признание УПА на государственном уровне. Как показывают результаты этих исследований, чем выше уровень образования у респондентов, тем больше поддержка УПА. А это означает, что есть необходимость в распространении информации об этой структуре, есть необходимость в распространении информации об их борьбе в годы Второй мировой войны и после Второй мировой войны", — сказал Вятрович.

Он также отметил, что, по данным социсследований, УПА больше поддерживают "там, где она действовала, где УПА помнят по непосредственным рассказам участников или свидетелей этой борьбы".

«Зато на тех территориях, где украинских повстанцев никогда не было, о них до сих пор… там действует образ, сформированный советской пропагандой про УПА, который продолжает жить и подпитывается сегодня российской пропагандой. Это дополнительная мотивация, почему нужна информационная кампания вокруг этой проблематики — чтобы лишить российскую пропаганду аргументов в дискуссии об УПА», — заявил директор УИНП.

Он сообщил, что одной из задач института является распространение информации о борьбе повстанцев как раз с нацистскими оккупантами".

По словам, "это необходимо не только для заполнения "белых пятен" истории, каких очень много остается, а, прежде всего, необходимо для опровержения одного из ключевых мифов советской пропаганды о коллаборационизме УПА".

В частности, по словам Вятровича, опубликован 61 архивный документ, в которых утверждается, что УПА противостояли немецким войскам в годы Второй мировой войны.

Впрочем, не на всех эти документы производят должное впечатление. Так, политолог Владимир Корнилов отметил, что "львиная доля этих бумаг не имеет ровным счетом никакого отношения к несуществующей борьбе УПА с нацистами".

"Поразительный человек — этот Вятрович. Буквально день-два назад заявил, что на Украине никто не создает никакого "культа Бандеры и УПА", и тут же анонсирует мероприятия по упрочению этого культа! Я бегло просмотрел эти "документы". Часть из них вообще сомнительного происхождения, напечатаны на одной и той же печатной машинке, без печатей, без подписей, разве что помяты. Подозреваю, что печатались в Мюнхене где-то в 50-е годы как "документы УПА". Особенно умилили внутренние немецкие приказы, напечатанные на украинской мове. Как же, немцы между собой только по-украински и общались. А некоторые из документов только подтверждают тот факт, что УПА боролась против советских партизан да мирных поляков. Похоже, их в этот перечень добавили исключительно для того, чтобы побольше было — думая, что никто вчитываться не будет. ОУН всегда сотрудничала с нацистами, чему есть масса подтверждений. Если байкари из конторы Вятровича заявляют, что бандеровцы так рьяно боролись против немцев, то как же они объясняют освобождение этими немцами Бандеры в 1944-м? Гитлер так перепугался УПА? Обычно он со своими врагами по-иному поступал", — сказал Корнилов, комментируя для РИА Новости Украина начало информационной кампании УИНП.

Политолог отметил также, что информационная кампания в честь УПА неизбежно приведет к росту антиукраинских настроений в Польше.

"Качиньский уже прямо высказался: бандеровская Украина не нужна ни Европе, ни Польше. Собственно, на что Вятрович и реагировал-то. Чем больше будет Украина клепать подобных мифов о "героизме" бандитов УПА, тем сильнее в Польше будут расти антиукраинские настроения", — считает Корнилов.

Напомним, ранее Ярослав Качиньский, один из самых влиятельных политиков в Польше и лидер правящей партии "Право и справедливость", заявил, что польско-украинские отношения сегодня находятся под вопросом.

"До сих пор нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не может согласиться. Имеется в виду, что она может основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали ужасные преступления против поляков. А, быть может, она откажется от этого пути", — сказал поляк.

По словам Качиньского, в Польше не могут согласиться с тем, что "на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев".

Вятрович отреагировал, заявив, что на Украине нет культа Бандеры, а Качиньский "хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем". И предложил "деполитизировать примирение".

Однако ничего особенно причудливого в представлениях Качиньского нет, политик реагирует на реальную ситуацию. Он предлагает Киеву выбрать между интеграцией с Западом и традициями УПА.

Но Киев уже выбрал. Культ Бандеры в Украине действительно есть, и он навязывается радикальным милитаризированным меньшинством и государством, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, если на Украине прекратится пропаганда и искусственное навязывание, то вопрос культа Бандеры снимется и перестанет быть конфликтным в украинско-польских отношениях.

Польские и украинские политики за последние годы уже так "допримирялись", что дальше некуда, отметил доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

По его мнению, "ни тем, ни другим не надо будоражить прошлое, где у обеих сторон есть совместные подвиги, о которых неудобно вспоминать".

Что касается роли и места УПА в истории, то сами организаторы информационной кампании признают: "на протяжении всего времени существования главным врагом повстанческой армии считался СССР" — как государство, будто бы нанесшее украинскому народу "самый ужасные утраты". Ужаснее, чем гитлеровская Германия? Думается, с этим тезисом далеко не все украинцы готовы согласиться.