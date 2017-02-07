Бортник: культ Бандеры всем навязало радикальное меньшинство

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", — сказал Качиньский.

На что тут же отреагировал председатель Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

“Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями”, - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, культ Бандеры является искусственным для всей Украины.

"Он действительно локализован на западе Украины, и даже там он в значительной мере искусственен, потому что большинство западных украинцев в свое время поддержало и вхождение в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, и были лояльными к советской власти. Я уверен, что эти все вопросы должны отдаваться на откуп региональным властям. Вопрос памятников, использование той или иной идеологии в образовании — все это должно быть следствием голосования на местных референдумах. И если такие референдумы провести в Западной Украине, то вы увидите, что во многих даже западных областях люди выступят против Бандеры", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, культ Бандеры навязывается в Украине радикальным вооруженным милитаризированным меньшинством, которое использует ситуацию войны на востоке как элемент запугивания, элемент продвижения своих идей.

"Культ Бандеры является неприемлемым не только для большинства украинцев. Он неприемлем и для наших соседей, для мира. Если посмотреть социологию, то 75-90% украинцев считают 9 мая Днем Победы, а некоторые из них при этом хорошо говорят о Бандере. Это следствие раздвоения сознания и пропаганды, пропаганды государственной и националистической. И если этой пропаганды не будет, давления на общество не будет, то культ Бандеры будет аккумулироваться и поддерживаться на уровне 10-15%, максимум 20% украинцев, которые могут разделять его положения, не более того. Культ искусственен и формируется исключительно под давлением меньшинства и государства", — считает эксперт.

Как подчеркнул Бортник, если в Украине прекратится пропаганда и искусственное навязывание, вопрос культа Бандеры снимется в украинско-польских отношениях и перестанет быть конфликтным: "если в каких-то областях, городах Западной Украины заходят сохранить Бандеру в образовании, в памятниках, в истории — пожалуйста, но 80-90% Украины будет без этого".

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