Лобановский или Бандера? Кто должен быть на купюре в 1000 гривен

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Национальном банке Украины считают оптимальным нынешнее время для введения в оборот купюры номиналом в 1000 гривен. В Нацбанке подтвердили, что работают над новой банкнотой. И объяснили ее необходимость изменением монетарной базы и уровня цен в стране.

"Наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база и уровень цен в стране, оптимальным является введение этой купюры", – заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Заместитель Валерии Гонтаревой признал, что банкнота большого номинала стимулирует теневую экономику, однако сейчас ее введения необходимо.

"Как, например, говорят о евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодилеров", – уточнил Сологуб.

Каким будет внешний вид новой купюры и кто из известных украинцев будет на ней изображен, пока не разглашают. Но обещают интригу держать недолго.

Пять лет назад Нацбанк делал презентационную 1000-гривенную банкноту с изображением писателя, автора "Черной рады", Пантелеймона Кулиша. Но сейчас в НБУ утверждают его портрета не будет.

"Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне", — пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Как выбирались лица на украинских деньгах

На купюре в 1 гривну изображен великий князь киевский Владимир, креститель Руси. Портрет его сына, великого князя киевского Ярослава Мудрого, помещен на купюре в 2 гривны. На купюре в 5 гривен изображен гетман Богдан (Зиновий) Хмельницкий, организатор украинской государственности. Купюра в 10 гривен имеет изображение гетмана Ивана Степановича Мазепы. На купюре в 20 гривен изображен украинский писатель, ученый, общественный деятель Иван Яковлевич Франко. Портрет историка, одного из лидеров украинского буржуазно-националистического движения Михаила Сергеевича Грушевского помещен на купюре в 50 гривен. Купюру в 100 гривен украшает портрет великого украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко, основоположника новой украинской литературы. На банкноте в 200 гривен изображен портрет гениальной украинской поэтессы Леси Украинки. На купюру в 500 гривен помещен портрет украинского философа и мыслителя Григория Сковороды.

Известный украинский график и живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Государственной премии им. Шевченко, член национальных союзов художников и писателей Василий Лопата в 1992 году оформлял украинские гривны. В интервью украинскому изданию он рассказывал, что кто именно будет изображен на купюрах, в 1990-х годах решалось коллегиально: "Все проходило демократически и прозрачно. Заседали комиссии. Я как художник на них присутствовал. Сначала появился вопрос, по какому принципу подбирать персоналии. Решили, что нужно отобрать таких деятелей из нашей истории, которые больше всего причастны к созданию государственности. Я предложил начать этот ряд с княгини Ольги, но ее не утвердили. Начали с Владимира Великого. Его сын Ярослав тоже был гениальным человеком. Персона Богдана Хмельницкого не вызывала возражений. А вот с образом Мазепы были проблемы. Леонид Кравчук, который в то время возглавлял ВР, сказал, что пока нужно воздержаться, чтобы "не дразнить гусей". Он намекал на московское правительство, потому что мы были еще в Советском Союзе. И о Грушевском тоже сказали — пусть побудет немножко в планах. Образ Шевченко, конечно, возражений не вызывал, так же, как Франко и Леси Украинки". Украинское фото Гривна и курс 2017 года. Девальвация и... без вариантов

Европейский опыт

Но на купюрах могут быть изображены не только государственные деятели. До появления общей европейской денежной единицы — "евро" — в каждой стране Европы была своя валюта. Например, в Финляндии выпускали даже банкноты с портретами выдающихся финских спортсменов и композиторов. Последняя перед переходом на евро серия финских денежных знаков была выпущена в 1986 году. Именно тогда банкноту достоинством 500 марок украсил портрет лингвиста и фольклориста Элиаса Лённрота. И на немецкие марки также попали собиратели фольклора: на банкноте достоинством 1000 марок, напечатанных в 1991 году, изобразили братьев Гримм. В Дании одним из персонажей банкнот, выпущенных в 1954 году, стал прозаик и поэт, великий сказочник Ханс Кристиан Андерсен.

На одной из банкнот Чехии изображен портрет писательницы Божены Немцовой Интересно отметить, что в Чехии плеяду исторических деятелей для размещения на деньгах выбирали с учетом мнения граждан страны. И граждане захотели увидеть на своих банкнотах портреты не только первого президента страны, короля, но и портрет Божены Немцовой.

Лицевую сторону шведских купюр достоинством 20 крон, отпечатанных в 1991 году, украшал портрет Сельмы Лагерлёф. Она стала первой женщиной, получившей в 1909 году Нобелевскую премию по литературе.

Австрийскую купюру достоинством 5000 шиллингов, выпуска 1988 года, украшал портрет Вольфганга Амадея Моцарта. На австрийских денежных знаках (банкнота в 20 шиллингов выпуска 1950 года) можно было увидеть еще одного композитора – Франца Йозефа Гайдна. Признанный "король вальса" Иоганн Штраус-сын стал главным действующим лицом на австрийской банкноте 100 шиллингов. Французы разместили на банкноте портрет своего земляка Клода Дебюсси, композитора и музыкального критика, даже дважды: и на лицевой и на оборотной стороне.

Итальянцы на оборотной стороне банкноты 5000 лир выпуска 1985 года поместили портрет композитора Винченцо Сальваторе Кармело Франческо Беллини на фоне интерьера театра Беллини в Катании на Сицилии – родине композитора. Отдали дань уважения своему композитору и дирижеру сэру Эдуарду Уильяму Элгару англичане. Его портрет украшал оборотную сторону купюры 20 фунтов стерлингов 1999 года выпуска.

Норвежец Эдвард Хагеруп Григ был запечатлен на норвежской купюре в 500 крон. Портрет финского композитора Яна Сибелиуса украшал лицевую сторону банкноты достоинством 100 финских марок выпуска 1986 года. Еще одна скандинавская страна – Дания увековечила композитора, скрипача, дирижера и педагога Карла Августа Нильсена на 100 кронах 1997 года выпуска. Композитор и органист Рудольф Тобиас был главным действующим лицом эстонской купюры достоинством 50 крон выпуска 1994 года.

На банкноте Грузии номиналом 2 лари выпуска 1995, 1999 и 2002 годов изображен портрет композитора Захария Палиашвили. Портрет композитора, дирижера и педагога Арама Хачатуряна помещен на красочную банкноту Армении номиналом в 50 драмов.

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В Украине немало персоналий, заслуживающих украсить собой самую тяжеловесную купюру. Это может быть портрет легендарного футбольного тренера Валерия Лобановского. Еще одной кандидатурой, при этом вполне политкорректной по нынешним временам, может быть выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский. Не менее достоин быть помещенным на украинскую гривну и отец советской космонавтики Сергей Королев. Кроме них вполне заслуживает быть увековеченным на деньгах и выдающийся украинский хирург Николай Амосов. Государственным деятелем, портрет которого может украсить тысячную купюру может быть и основатель "Руха" Вячеслав Чорновол.

Можно было бы предложить поместить на новую банкноту изображение известнейшего композитора Николая Лысенко, вот только многие могут напомнить, что его биографию пятнает опера "Жизнь за царя".

Пока Национальный банк держит интригу, на сайте одного из украинских изданий уже идет голосование, кого поместить на новую купюру. Среди самых одиозных вариантов — портрет экс-главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша, и оговорка, что купюра должна быть оформлена в красно-черных цветах.

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Из предложенных редакцией вариантов лидирует, вполне в духе времени, идеолог украинского национализма Степан Бандера. Не исключено, что именно его портретом НБУ и украсит купюру в 1000 гривен.