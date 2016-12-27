Вброс информации о купюре в тысячу гривен был ошибкой НБУ - эксперт

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Украине может появиться новая банкнота — номиналом в тысячу гривен. Такую вероятность не отрицают в Нацбанке. В частности, на вопрос журналистов, действительно ли на банкноте будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш, глава НБУ Валерия Гонтарева ответила: "Могу вам сказать, что Кулиша там нет, а другое — пока давайте подержим в тайне". Вероятное появление тысячной банкноты в контексте инфляции уже бурно обсуждают эксперты.

Планы НБУ по введению новой купюры в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

"Мы помним волну относительно купюр в 500 евро, которая была летом этого года в Европе, когда те или иные европейские парламентарии и правительства стран говорили о том, что уместно изъять и эту купюру. Если посмотреть и нашу политику, то мы в последние годы объявили тренд на увеличение безналичных расчетов, поэтому появление купюры большого номинала выглядит не совсем уместным, тем более, у населения это всегда вызывает инфляционные ожидания, которые мы не должны возбуждать, и, резюмируя, вбрасывание подобного обсуждения этих слухов, мне кажется, было ошибкой НБУ", — заявил Горбаль.

Ранее Валерия Гонтарева, комментируя ситуацию с национализацией "ПриватБанка", заявила, что ситуация с курсом гривны остается стабильной. А причиной для введения купюры нового номинала, заявила глава НБУ, может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.