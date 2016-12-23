Гонтарева о купюре в 1000 грн: портрета Кулиша на ней не будет

КИЕВ, 23 дек — ИА Новости Украина. Национальный банк Украины допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире "Радио Вести".

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – Ред.) там (на купюре — Ред.) нет, а остальное давайте пока подержим в тайне", — ответила Гонтарева на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

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Ведущий эфира, в свою очередь, назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Ранее Гонтарева заявила, что перед введением в "ПриватБанк" временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.