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Гонтарева о купюре в 1000 грн: портрета Кулиша на ней не будет

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По словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, говорить о введении купюры такого высокого номинала пока рано. При этом она она отметина, что портрета выдающегося украинского писателя Пантелеймона Кулиша на ней не будет.
Валерия Гонтарева. Архивное фото
Национальный банк Украины/Facebook

КИЕВ, 23 дек — ИА Новости Украина. Национальный банк Украины допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире "Радио Вести".

Национальный банк Украины
Фото со страницы НБУ в Facebook
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"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – Ред.) там (на купюре — Ред.) нет, а остальное давайте пока подержим в тайне", — ответила Гонтарева на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

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Ведущий эфира, в свою очередь, назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Ранее Гонтарева заявила, что перед введением в "ПриватБанк" временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.

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