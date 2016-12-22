Гонтарева: НБУ допускает введение купюры номиналом в тысячу гривен

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины допускает введение купюры номиналом в одну тысячу гривен, заявила глава регулятора Валерия Гонтарева.

"Могу сказать, что Кулиша (Пантелеймона) там (на купюре) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", — заявила Гонтарева в эфире "Радио Вести".

Причиной для введения купюры нового номинала, заявила глава НБУ, может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.

Ранее Валерия Гонтарева, комментируя ситуацию с национализацией "ПриватБанка", заявила, что ситуация с курсом гривны остается стабильной.

Правительство накануне приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский.

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Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Процесс перехода в госсобственность начнется с 19 декабря.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией станет экс-министр финансов Александр Шлапак.