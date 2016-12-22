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Гонтарева: НБУ допускает введение купюры номиналом в тысячу гривен

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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в связи с повышением минимальной заработной платы возможно введение купюры номиналом в одну тысячу гривен.
Валерия Гонтарева
НБУ / Facebook

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины допускает введение купюры номиналом в одну тысячу гривен, заявила глава регулятора Валерия Гонтарева.

Отделение ПриватБанка. Архивное фото
@InfoDnepr
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"Могу сказать, что Кулиша (Пантелеймона) там (на купюре) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", — заявила Гонтарева в эфире "Радио Вести".

Причиной для введения купюры нового номинала, заявила глава НБУ, может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.

Ранее Валерия Гонтарева, комментируя ситуацию с национализацией "ПриватБанка", заявила, что ситуация с курсом гривны остается стабильной.

Правительство накануне приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский.

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Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Процесс перехода в госсобственность начнется с 19 декабря.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией станет экс-министр финансов Александр Шлапак.

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