Эксперт о возможности введения банкноты в тысячу гривен

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Купюру номиналом в одну тысячу гривен запустят в оборот. Об этом в интервью сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, введение новой купюры считают необходимым шагом. Вскоре украинцам сообщат, кто будет на ней изображен.

Какова необходимость введения новой купюры, и к каким последствиям это может привести, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Как вы лично оцениваете введение банкноты номиналом в тысячу гривен?

— Как правило, подобные операции проходят уже как свершившееся. У нас за последние два года изменилась структура цен, прошел в некой степени виток инфляции, курс гривны изменился в три раза, поэтому это, по большому счету, констатация факта. Единственное, что смущает, это взаимоисключающие заявления НБУ. С одной стороны, они вроде как будут вводить тысячегривневую купюру, c другой стороны, они ограничили расчеты наличными средствами в пределах 50 тысяч гривен. То есть, упор идет на безналичные расчеты, а когда мы говорим о безналичных расчетах, то в этой ситуации нет смысла выпускать какой-то новый номинал купюры.

Насколько будет удобной в обороте такая купюра?

— Это вопрос риторический, я думаю, что купюры в тысячу гривен не заменят нам ни десять гривен, ни пятьдесят гривен, по большому счету, это как говорят на Западе: самая любимая купюра мафиози, это купюра в 500 евро. И в России самая любимая купюра для взяток, это купюра в 5000 рублей. Но по большому счету, конечно, на бытовом уровне простого украинца, появление данной купюры никак не повлияет на их жизнь.

Что будет означать введение такой купюры? Увеличится ли инфляция?

— В данной ситуации это фиксация уже свершившегося факта изменения структуры цены, у нас изменились цены на товары потребления где на 50%, где в два раза. Исходя из этого, необходимо эти цены зафиксировать объемом денежной массы. И единственное, это увеличение самой денежной массы. Вопрос в том, в каком виде она будет. Безналичном расчете или наличном. Если в наличном, конечно, этот объем бумажек, на котором напечатан эквивалент товаров и услуг, конечно, либо он увеличится, либо же мы сохраним тот же объем. Грубо говоря, толщина кошелька останется неизменна. То есть просто в ней появятся более крупные купюры, относительно более мелких купюр. Но это, опять же, противоречит тому, что уже вступило в силу решение НБУ об ограничении наличных расчетов до 50 тысяч гривен. В этой ситуации я не понимаю, зачем нужно выпускать тысячную купюру.

Когда ее могут ввести в оборот?

— В любой момент. В данной ситуации вопрос производства этих денежных купюр по большому счету в технологии ничем не отличаются от печатания 100-гривневных купюр. А ввести ее могут в любой момент, сложно судить, почему сегодня НБУ так серьезно озаботился именно этой проблемой. Кроме, может быть, чтобы сэкономить объем бумаги, на которых нанесены эти денежные знаки. Мы понимаем, либо мы напечатаем тысячу гривен по одной гривне, это будет определенный объем бумаги, либо мы одной бумажкой сделаем тысячу гривен и, тем самым, сэкономим наш лес и наши богатства. Понятно, что это я с иронией говорю…

Где купюры будут печатать, в Киеве? РИА Новости Украина Евгений Котенко Факторы, которые влияют на стабильность курса гривны в 2017 году

— Конечно, у нас есть банкнотная фабрика, которая печатает все деньги, монеты и прочее. И она достаточно очень неплохая и, как правило, продукция нумизматическая занимает одно из первых мест в мире. Что касается технологии и защиты, у нас все хорошо.

Есть ли какие-то правила НБУ относительно внедрения новой купюры?

— Конечно. Существуют мировые правила, что любые денежные массы должны быть обеспечены объем товаров и услуг, которые находятся в стране. То есть, вот есть у нас некое количество товаров и услуг, под них должна быть сформулирована денежная масса. Она должна быть в наличном и безналичном расчете. И пропорции наличного и безналичного расчетов тоже рассчитываются, исходя из технической возможности страны, задачи страны. Например, ряд северных стран вообще планируют к 2020-му году полностью отказаться от хождения наличных денежных средств. Некоторые страны, такие как африканские, у них, в принципе, отсутствуют безналичные расчеты, только наличные расчеты. В этой ситуации все зависит от экономического состояния страны.

Как долго будет жить новая самая крупная купюра?

— Последняя купюра, которая была введена, это 500 гривен, она была введена где-то в 2000-ом год. Это была самая крупная купюра, тогда она примерно равнялась по курсу порядка 100 долларам. Очень хотелось бы, чтобы эта купюра как минимум столько же времени существовала как самая крупная купюра в стране, тем самым подтверждая, что стабильность в экономике в какой-то степени наступила.

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Ранее бывший член совета НБУ Василий Горбаль в эфире ГС заявил, что появление купюры в тысячу гривен неуместно и приведет к инфляционным ожиданиям населения.