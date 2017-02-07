Эксперт: вернуть культ Бандеры на региональный уровень реально

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По мнению главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, тему исторического примирения между Украиной и Польшей надо "максимально деполитизировать", сейчас свое слово должны сказать историки и общественность.

"Историческое примирение нужно максимально деполитизировать. Все, что нужно было со стороны политиков в этой сфере, уже сделано в прошлом. И каждый раз поднимать тему взаимного прощения на политическом уровне — это только дискредитировать вообще саму идею примирения", - заявил Вятрович комментарии "Укринформ".

В свою очередь председатель Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек убежден, что Польша и Украина не избегнут проблем истории, однако взаимное примирение должно происходить на основе правды.

"Основой примирения между народами, которые когда-то были в каком-то остром конфликте, является правда. Мы имели трагедию Второй мировой войны и немецкую оккупацию. Раны польского народа сегодня заживают, но этот процесс должен опираться на правду, и если были какие-то преступления, то это нужно было назвать преступлениями или геноцидом. Это болезненный процесс, но нет иного пути к объединению", — заявил Шарек в комментарии "Укринформ".

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", — сказал Качиньский.

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На что тут же отреагировал Владимир Вятрович.

"Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук сомневается, что в Украине вообще существует "культ Бандеры".

"Данный "культ" существует исключительно в головах Института нацпамяти и наших ура-патриотических фракций в Раде (и вне – вроде "Свободы"). Восторженно-позитивное отношение к Бандере наблюдается только на Западной Украине. И то – за счет местной пропаганды и в рамках некого регионального патриотизма. Мол, Бандера – это их родной герой, который боролся за независимую Украину. К сожалению, других героев они предложить обществу не могут. Мало того, по моему мнению, мало кто на Западной Украине знает толком его биографию. В частности, о том, что он занимался террористической деятельностью. Или активно сотрудничал до определенного времени с нацистами", - сказал Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

При этом эксперт обратил внимание, что поляки, в отличие от украинцев, прекрасно знакомы с биографией Бандеры.

"Для них – он террорист, убивавший поляков, пособник немцев. А также один из идеологов создания УПА, принявшей участие в Волынской резне. Это трагедия в Польше официально имеет понятие "геноцида польского народа". Поэтому активная героизация Бандеры и УПА, которой занимается постмайданная власть, — открытый плевок в лицо польскому народу. Собственно, поэтому мы и потеряли уже дружественные отношения между странами. А ведь еще недавно Польша считалась "адвокатом" Украины в ЕС", — отметил политаналитик.

По его словам, последние три года власть сознательно насаждает поклонение Бандере по всей Украине, и, в принципе, украинцы особо не обращают на это внимание в свете войны и экономической разрухи, к которой и привела эта самая власть.

"Переименовываете улицы — ну, и ладно. Хотите ставить памятники Бандере – ну, ставьте. Героем в сознании людей от этого Бандера не становится. К чему такой прессинг сознания украинцев? Все просто: это обычная технология по расколу страны, которую практикую "оранжевые" еще со времен первого Майдана. Все, кто с Бандерой – те настоящие украинцы и патриоты. Поэтому надо голосовать именно за пробандеровских политиков. Кто против – пророссийский. Короче, обычная поляризация электората и мобилизация "своих", - пояснил эксперт.

Однако, отметил Корнейчук, ситуация в стране поменялась.

"Это в сытые времена люди обращали внимание на гуманитарные вопросы,с пеной у рта спорили об УПА. Сейчас украинцы заняты собственным выживанием и им не до Бандеры, поэтому данная технология не работает. Ее заменили на "патриот" и "агент Кремля". Технология "Шатуна" победила устаревшего "Бандеру-героя". Поэтому вернуть культ Бандеры на региональный уровень просто – для этого достаточно просто произойти смене власти, которая быстро откажется от этих галичанских "фишек", - подытожил Корнейчук.