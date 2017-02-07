Культ Бандеры закрыл Европу для Украины? Опрос экспертов

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Отношения между Украиной и Польше вновь накалились, что проявляется, в том числе, во взаимной пикировке громкими заявлениями. Так, по мнению главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, тему исторического примирения между Украиной и Польшей надо "максимально деполитизировать", сейчас свое слово должны сказать историки и общественность.

"Историческое примирение нужно максимально деполитизировать. Все, что нужно было со стороны политиков в этой сфере, уже сделано в прошлом. И каждый раз поднимать тему взаимного прощения на политическом уровне — это только дискредитировать вообще саму идею примирения", — заявил Вятрович в комментарии "Укринформ".

В свою очередь председатель Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек убежден, что Польша и Украина не избегнут проблем истории, однако взаимное примирение должно происходить на основе правды.

"Основой примирения между народами, которые когда-то были в каком-то остром конфликте, является правда. Мы имели трагедию Второй мировой войны и немецкую оккупацию. Раны польского народа сегодня заживают, но этот процесс должен опираться на правду, и если были какие-то преступления, то это нужно было назвать преступлениями или геноцидом. Это болезненный процесс, но нет иного пути к объединению", — заявил Шарек в комментарии Укринформ.

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – сказал Качиньский.

Не заставили себя долго ждать реакция реакция Вятровича.

"Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями”, – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Действительно ли в сегодняшней Украине сложился "культ Бандеры"? И пойдут ли власти на то, чтобы развенчать его? На эти вопросы РИА Новости Украина ответили политические эксперты.

Прекратится пропаганда – не будет проблемы в отношениях

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, культ Бандеры навязывается в Украине радикальным вооруженным милитаризированным меньшинством, которое использует ситуацию войны на востоке как элемент запугивания, элемент продвижения своих идей.

"Культ Бандеры является неприемлемым не только для большинства украинцев. Он неприемлем и для наших соседей, для мира. Если посмотреть социологию, то 75-90% украинцев считают 9 мая Днем Победы, а некоторые из них при этом хорошо говорят о Бандере. Это следствие раздвоения сознания и пропаганды, пропаганды государственной и националистической. И если этой пропаганды не будет, давления на общество не будет, то культ Бандеры будет аккумулироваться и поддерживаться на уровне 10-15%, максимум 20% украинцев, которые могут разделять его положения, не более того. Культ искусственен и формируется исключительно под давлением меньшинства и государства", – сказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Как подчеркнул Бортник, если в Украине прекратится пропаганда и искусственное навязывание, вопрос культа Бандеры снимется в украинско-польских отношениях и перестанет быть конфликтным: "если в каких-то областях, городах Западной Украины заходят сохранить Бандеру в образовании, в памятниках, в истории – пожалуйста, но 80-90% Украины будет без этого".

Поза страуса от Украины и польза для польских властей

Политолог Алексей Якубин в комментарии РИА Новости Украина предположил, что позиция Киева будет длительное время напоминать позицию страуса.

"Отдельные политики, используя, в том числе, Институт национальной памяти, будут дальше продвигать эту повестку дня, ориентированную на некую реабилитацию ОУН-УПА, Бандеры, потому что они видят в этом попытку оправдания, легитимации своих политических сил сейчас. С другой стороны, со стороны официального Киева, в том числе в сторону Варшавы, Киев будет делать вид, что никакого конфликта нет, никакого культа нет, потому никакой темы для дискуссии нет", – сообщил эксперт.

В то же время он считает, что сам Качиньский использует тему с глорификацией Бандеры в Украине для укрепления своего политического влияния в Польше.

"Получается, эта ситуация с Бандерой в Украине для внутренней ситуации в Польше тоже рассматривается как удобный способ, чтобы вновь в Польше поднять эту тематику, связанную с польскими трагическими страницами в истории, чтобы легитимировать себя сейчас", – отметил политолог.

В целом Якубин считает, что Качиньский хотел донести достаточно простой месседж: что Киев взаимодействует с Варшавой не так, как она хотела бы. Он не исключил, что 2017 год станет временем "самого длительного, самого печального ухудшения отношений между нашими странами".

Технология раскола

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук сомневается, что в Украине вообще существует "культ Бандеры".

"Данный "культ" существует исключительно в головах Института нацпамяти и наших ура-патриотических фракций в Раде (и вне – вроде "Свободы"). Восторженно-позитивное отношение к Бандере наблюдается только на Западной Украине. И то – за счет местной пропаганды и в рамках некого регионального патриотизма. Мол, Бандера – это их родной герой, который боролся за независимую Украину. К сожалению, других героев они предложить обществу не могут. Мало того, по моему мнению, мало кто на Западной Украине знает толком его биографию. В частности, о том, что он занимался террористической деятельностью. Или активно сотрудничал до определенного времени с нацистами", — сказал Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

При этом эксперт обратил внимание, что поляки, в отличие от украинцев, прекрасно знакомы с биографией Бандеры.

"Для них – он террорист, убивавший поляков, пособник немцев. А также один из идеологов создания УПА, принявшей участие в Волынской резне. Это трагедия в Польше официально имеет понятие "геноцида польского народа". Поэтому активная героизация Бандеры и УПА, которой занимается постмайданная власть, — открытый плевок в лицо польскому народу. Собственно, поэтому мы и потеряли уже дружественные отношения между странами. А ведь еще недавно Польша считалась "адвокатом" Украины в ЕС", — отметил политаналитик.

По его словам, последние три года власть сознательно насаждает поклонение Бандере по всей Украине, и, в принципе, украинцы особо не обращают на это внимание в свете войны и экономической разрухи, к которой и привела эта самая власть.

"Переименовываете улицы — ну, и ладно. Хотите ставить памятники Бандере – ну, ставьте. Героем в сознании людей от этого Бандера не становится. К чему такой прессинг сознания украинцев? Все просто: это обычная технология по расколу страны, которую практикую "оранжевые" еще со времен первого Майдана. Все, кто с Бандерой – те настоящие украинцы и патриоты. Поэтому надо голосовать именно за пробандеровских политиков. Кто против – пророссийский. Короче, обычная поляризация электората и мобилизация "своих"", - пояснил эксперт.

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Однако, отметил Корнейчук, что ситуация в стране поменялась.

"Это в сытые времена люди обращали внимание на гуманитарные вопросы,с пеной у рта спорили об УПА. Сейчас украинцы заняты собственным выживанием и им не до Бандеры, поэтому данная технология не работает. Ее заменили на "патриот" и "агент Кремля". Технология "Шатуна" победила устаревшего "Бандеру-героя", — рассказал эксперт.