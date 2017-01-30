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    Качиньский: сейчас будущее польско-украинских отношений - под вопросом

    (обновлено: )33140
    По словам главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, сейчас будущее польско-украинских отношений находится под вопросом.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Czarek Sokolowski

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Будущее польско-украинских отношений зависит от позиции Киева по историческим вопросам, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
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    "До сих пор неясно, пойдет ли Украина в сторону, которая неприемлема в Польше, а именно, (будет) опираться на свою историческую легитимацию традиции УПА, на традицию организаций, которые допустили отвратительные преступления против поляков, или откажется от этого пути", — заявил Качиньский в эфире Польского радио.

    По словам политика, сейчас будущее польско-украинских отношений находится под вопросом.

    "Польско-украинские отношения сегодня находятся под знаком вопроса", — добавил он.

    Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях.

    Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

    Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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