Качиньский: сейчас будущее польско-украинских отношений - под вопросом

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Будущее польско-украинских отношений зависит от позиции Киева по историческим вопросам, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"До сих пор неясно, пойдет ли Украина в сторону, которая неприемлема в Польше, а именно, (будет) опираться на свою историческую легитимацию традиции УПА, на традицию организаций, которые допустили отвратительные преступления против поляков, или откажется от этого пути", — заявил Качиньский в эфире Польского радио.

По словам политика, сейчас будущее польско-украинских отношений находится под вопросом.

"Польско-украинские отношения сегодня находятся под знаком вопроса", — добавил он.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".