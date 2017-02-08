Качиньский призвал Киев сделать выбор между Западом и поддержкой УПА

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Украину выбрать либо интеграцию с Западом, либо поддержку традиций УПА.

Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska напомнил о своем разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого заявил украинскому лидеру, что при поддержке культа лидера украинских националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры страна в Европу не войдет.

"Нужно выбрать — или интеграция с Западом и отклонение традиций УПА, или Восток и все, что с ним связано. Я знаю, что такое же сообщение прозвучало от господина президента Анджея Дуды. Украинское общество, украинские политики стоят перед такой альтернативой. Нельзя проводить политику в отрыве от действительности, а она выглядит так, как я сказал господину Порошенко", — подчеркнул Качиньский.

Также он заявил, что уровень игнорирования Киевом геноцида поляков на Волыни и в Восточной Галиции перешел приемлемые границы, но Польша не откажется от требования правды. "Мы должны открыто сказать, что уровень игнорирования властью в Киеве геноцида, совершенного против наших граждан на Волыни и в Восточной Галиции, а часто также ложь об истинном ходе (событий), прославление виновников перешли приемлемую границу. Мы поддерживаем независимость Украины, развитие демократии в этой стране, но не откажемся от требования правды", — сказал Качиньский.

Говоря об отношении Москвы к напряженности между Польшей и Украиной политик предположил, что РФ заинтересована в "плохих отношениях" между странами и "делает многое, чтобы они были как можно более плохими".

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что информационная кампания к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии стартовала в среду.