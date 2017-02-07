FAZ: Качиньский о Европе - ядерной "сверхдержаве"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о необходимости поддержания ядерного паритета между Европой и Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. К тому же на фоне растущей напряженности в отношениях между Востоком и Западом следует быть готовым к "гигантским затратам" в связи с наращиванием ядерного потенциала, заявил польский политик.

Кроме того, лидер национал-консервативной партии Польши выступает за фундаментальное реформирование самого Евросоюза, пишет издание. Только таким образом ЕС сможет выжить, уверен польский политик. ЕС "был успешен, пока не были допущены две серьезные ошибки: это Лиссабонский договор и миграционная политика", полагает Качиньский.

Канцлера Германии Ангелу Меркель — накануне ее визита в Варшаву — Качиньский в интервью FAZ называет политиком "номер один в Европе". И это, подчеркивает он, "нездоровая ситуация". По мнению Качиньского, следует изменить ряд договоров: "Нужно усилить национальные государства и сократить объем полномочий ЕС. Помимо этого, мы должны защититься от моноцентризма. Германия выигрывает от него, другие — нет".

Останавливаясь на миграционном кризисе, Качиньский заметил, что разум говорит в пользу того, чтобы помогать беженцам — но только непосредственно на местах. Массовый прием беженцев больше походит на "ликвидацию основанной на христианских ценностях цивилизации", говорится в статье.

Помимо этого в беседе с изданием Ярослав Качиньский подверг критике кандидата на должность федерального канцлера от СДПГ Мартина Шульца, в том числе, в связи с его "симпатиями в адрес России". При этом многие в Польше одобряют позицию канцлера Меркель в связи с действиями России в Украине, пишет издание.

Не так давно Качиньский заявил, что героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Do Rzeczy. "Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины", — сказал Качиньский.

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Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. В частности, Качиньский сообщал, что будущее отношений Киева и Варшавы зависит от позиции украинской стороны по историческим вопросам.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".