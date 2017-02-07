Качиньскому политически выгодно использование ситуации в Украине – Якубин

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям страны.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", — сказал Качиньский.

На что тут же отреагировал председатель Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Политолог Алексей Якубин в комментарии РИА Новости Украина напомнил, что Вятрович также уже заявлял, что никакого культа Бандеры в Украине нет и, следовательно, нам нечего развенчивать.

"Это уже попытка со стороны Института национальной памяти каким-то образом оправдать свою позицию. Мне кажется, на самом деле, позиция Киева будет длительное время напоминать позицию страуса. Отдельные политики, используя, в том числе, Институт национальной памяти, будут дальше продвигать эту повестку дня, ориентированную на некую реабилитацию ОУН-УПА, Бандеры, потому что они видят в этом попытку оправдания, легитимации своих политических сил сейчас. С другой стороны, со стороны официального Киева, в том числе в сторону Варшавы, Киев будет делать вид, что никакого конфликта нет, никакого культа нет, потому никакой темы для дискуссии нет", – сообщил эксперт.

В то же время характерно, что подобные тезисы от Качиньского появляются именно сейчас, считает Якубин.

"Мне кажется, это связано с внутрипольской ситуацией. Если говорить откровенно, попытки глорификации Бандеры происходят не первый год, а именно в последний год в Варшаве так активно обеспокоились этим вопросом. Я думаю, что это связано с внутриполитической повесткой дня в Польше, потому что там действующие политические силы, в частности "Право и справедливость", во многом отстраивают свою позицию тоже на легитимации болезненных страниц из прошлого.

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Получается, эта ситуация с Бандерой в Украине для внутренней ситуации в Польше тоже рассматривается как удобный способ, чтобы вновь в Польше поднять эту тематику, связанную с польскими трагическими страницами в истории, чтобы легитимировать себя сейчас.

Плюс за последние несколько лет, после Евромайдана, у Польши был образ адвоката Украины в Европе. А за последнее время мы видим, что роль Варшавы в украинских событиях значительно уменьшилась. Мы видим, что Киев за последние годы активно ориентировался не на Варшаву, а на Вашингтон и отчасти на Брюссель. А Варшава не была включена во все ключевые переговорные процессы, которые были связаны с Украиной. Хотела бы, но не была включена.

Потому мне кажется, что со стороны Польши есть некая обида на позицию Киева, который, получается, на уровне риторики что-то говорит (Польше) – "вы наши главные союзники, мы готовы перенимать польский опыт" и так далее, а в реальности мы видим, что Киев становится все дальше и дальше от Варшавы.

Отношения между двумя странами продолжают ухудшаться. И когда поднимается тема культуры, исторической политики, тема Бандеры, мне кажется, стоит тут видеть более глубинные причины, чем просто охлаждение отношений между двумя странами, которые просто камуфлируются вот в такую драпировку исторической политики и фигуры Бандеры", – рассказал политолог.

В целом же Якубин считает, что Качиньский хотел донести достаточно простой месседж: что Киев взаимодействует с Варшавой не так, как она хотела бы.

"Тем более, что в Варшаве считали, что Украина должна была бы считать Польшу таким эталоном, должна равняться на нее. Активнее приглашать Польшу в свои внутренние процессы. А мы видим, что за исключением отдельных экспантов в украинскую власть… Тем более, что эти экспанты имеют в Польше не самый лучший имидж – Бальцерович, Бальчун, – никакого другого взаимодействуя у Варшавы и Киева в целом нет", – заявил эксперт.

Он не исключил, что 2017 год станет временем "самого длительного, самого печального ухудшения отношений между нашими странами".

"Предполагаю, что этот год покажет дальнейшее ухудшение отношений. Мне кажется, что со стороны Киева не будет какой-то реакции или корректировки своего политического курса, несмотря на эти воззвания Варшавы. И вполне возможно, что Польша в дальнейшем будет одной из стран, которая в том числе постарается торпедировать вопрос либерализации визового режима (Украины с ЕС), ввиду ухудшающихся отношений между Киевом и Варшавой", – спрогнозировал Якубин.