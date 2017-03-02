Евгений Червоненко: у Украины нет будущего

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал "Укравтодор" заняться ремонтом дорог после зимы, а также обязал предприятие совместно с Министерством инфраструктуры отчитываться о ходе ремонтных работ каждые две недели. Премьер подчеркнул, что 95% дорог находятся в ужасном состоянии после схода снега, поэтому нужно делать все для того, чтобы это исправлять.

В "Укравтодоре" ожидают, что на дорогах Украины в этом году будет от 12 до 16-18 миллионов квадратных метров ям, заявил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. При этом руководитель компании отметил, что пока на данный момент из бюджета на ямочный ремонт предусмотрено 2 миллиарда гривен, чего недостаточно для ликвидации всех выбоин.

Говоря о причинах такого количества ям на дорогах, Новак отметил, что "это зима была наиболее сложной за последние 50 лет". По его словам, состояние дорог в Украине после зимы 2017-го является худшим за последние годы из-за климатических условий и недофинансирования. Новак надеется изменить ситуацию к лучшему, но с существующим уровнем финансирования это нереально.

"Я удивлен, и вселяет оптимизм, что премьер в его ситуации был вынужден сказать правду. Дороги можно строить, поток достаточен для платных дорог. Однако есть путь долгосрочного инвестирования, и под это дают деньги. В свое время я привел при Ющенко очень большие деньги, но не захотели их взять, потому что люди не увидели интереса. Вот в этом и давайте начинать искать проблему наших дорог. Вся проблема наших дорог состоит в том, что без бюджетной персональной росписи и без особых интересов трудно получить реально деньги. Дороги — то, на чем легче всего украсть. Это в Америке губернатора штата Иллинойс за три миллиметра украденного асфальта посадили на двадцать лет, а здесь — легко. Это главная проблема, и под воровство никто денег не дает — ни крупные частные инвесторы, ни мировой банк. Эти кредиты выгодны в цивилизованном мире", — сказал экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в комментарии РИА Новости Украина.

Как отметил экс-министр, в Украине существует огромная проблема с транспортными артериями.

"У нас нет "кровеносной системы", у нас сплошной инфаркт, холестерином, по аналогии с кровеносной системой человека, забиты все сосуды. Будущего у Украины не будет. Никакой инвестор, пока ты ему не дашь площадку, на которую он может подъехать и понимает идеологию своей логистики, сюда не придет. Я об этом кричал, сколько мог, но у нас соревнование в стране, кто быстрее украдет, пока он временно на "точке", все остальное не интересно", — считает Червоненко.

Тем не менее, по его словам, решить проблему тотального воровства на строительстве дорог вполне реально.

"Это — жесточайшая политика. Нужно, чтобы со спецфонда ни одна копейка не уходила никуда. Необходимо показать прозрачность всех тендеров. Я поломал сейчас один тендер. А что вы хотите, если вместо Славомира Новака хотят сейчас поставить прежнего, по которому куча уголовных дел? Я не буду называть фамилии, но у него уже расписано, кому он давать будет", — сообщил экс-министр.

Червоненко назвал происходящее "украинским замкнутым кругом".

"У нас за последние три года появилась национальная идея. Она родилась при Януковиче, при Ющенко, а сейчас она расцвела. Это — украсть. Причем украсть не только во власти, но и на уровне простого человека. Потому что простые люди смотрят на власть, и любой водитель, работающий в компании, считает, что его долг и умение жить — это сэкономить на норме топлива или заправиться более дешевым", — констатирует экс-министр.

Отвечая на вопрос, стоит ли украинцам рассчитывать на улучшение отечественных дорог, Червоненко подчеркнул, что "в любой отрасли необходимо рассчитывать только на то, что в этой жизни мы только гости".

"И ничего не произойдет, если мы этого не будем понимать, и не переломим себя, и не выработаем жесточайших правил игры. Основа величия Америки — это то, что губернатор штата Иллинойс сел на 25 лет за три миллиметра украденных дорог. У нас же во власть идут в большинстве за тем, чтобы нажиться. Я не против больших зарплат. Но трагедия в том, что при Кучме, Ющенко были еще профессионалы. Более непрофессиональных менеджеров, чем сейчас, не было. Пришел Новак, надеюсь, он успешный, он в "теме", но с кем ему работать? С удобными чертями, которые пришли потому, что они кому-то обязаны заплатить? Давайте решим задачу — украсть или дороги? Вот когда мы ее решим, будут дороги. А у нас русская пословица "дураки и дороги" трансформировалась в "воры и дороги". Вот и все", — заключил экс-министр транспорта.