Ющенко: закрытие 84 банков - это трагедия для экономики

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Третий президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко прокомментировал последние события в банковской сфере Украины.

"Успешно работающая банковская система — это добрая половина гарантий эффективно работающей экономики. Потому что есть один способ собрать с одной стороны рынка ресурсы и передать в другую часть рынка, может, эти ресурсы приумножить. Это банковская система. У нас за годы украинской независимости была создана одна из надежных и интересных банковских систем. Когда российская банковская система прожила три банковских кризиса, мы обошли все эти кризисы из-за того, что мы приняли концепт международного стандарта учета, международного стандарта надзора. Мы провели несколько серий, возможно 5-7 серий, капитализации банковской системы. Это деликатное явление, которое все время было на пульсе", — сказал Ющенко в эфире канала "112 Украина".

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По мнению экс-главы НБУ, Украина никогда не приходила к глобальному кризису, который обваливал валовой продукт страны, который делал крах в широком смысле этого слова.

"Сейчас мы переживаем это. И закрытие 84 банков само по себе, конечно, это трагедия для экономики. И когда я слышу аргументы: "у нас очень много банков", "было 160 с лишним банков — это очень много". А вы знаете, что в Польше только кооперативных банков 500? А Польша меньше нас. Иными словами, здесь не количеством измеряется. И когда мы говорим о качестве, нельзя всех накачивать до первой категории, и сказать: "У нас 160 банков и все первой категории". Не нужно. Нужно, чтобы были и третьей, и второй категории. Есть банки, которые не стремятся захватить сектор, но есть банки, которые хотят обслуживать очень небольшую, региональную или секторальную часть рынка. И это не их минус, это их плюс. Они хотят оставаться такими, какими они есть", — считает Ющенко.

Также Ющенко прокомментировал ситуацию с "ПриватБанком": "Есть несколько хрестоматийных моментов. Если банк системный, его опасно банкротить. Если вы вспомните, что 3,5 года назад было в Италии, что было в Испании, что было на Кипре, что было в Америке. Испания выкупила три банка, правительство для того, чтобы поддержать их на плаву, потом перепродать и снова пустить в частный сектор для банковского дела. Что делается с "Приватом". Вопрос только в другом, что вторая половина этой задачи: такие банки нельзя бросать на произвол. Их надо поддерживать, и академически поступать, это очевидно. Как случилось, что самый системный банк попадает в финансовый разрыв, который в худшем варианте может оцениваться в 160 млрд? А 160 млрд — это четвертая часть национального бюджета. Это военный бюджет воюющей страны".

Напомним, Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года.